  • BIST
    1393.24
  • Dolar
    8,1720
  • Euro
    9,7280
  • Altın
    458,3420
İstanbul
1 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 asker şehit oldu
Myanmar ordusu darbe karşıtı protestolarda yaşanan çocuk ölümlerinin sorumluluğunu reddetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 560 bini geçti
Sedat Peker için harekete geçildi... İnterpol devrede
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'ye geliyor
Başkan Erdoğan'dan Prens Philip mesajı
Başkan Erdoğan yeni dönemi açıkladı...
Oktay'dan İtalya Başbakanı'na sert tepki: Yakın tarihine baksın
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti
Türkiye'ye flaş teklif! SİHA'ları birlikte üretelim
Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
Yerli aşıda sevindiren gelişme: Bugün tamamlanıyor
Avrupa'dan İsrail'e Filistin tepkisi
İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü! 2 pilot sağ kurtarıldı
Heyecanlandıran paylaşım! Dünyada bir ilk olacak...
Başörtülü gazeteciye ölümle tehdit
Kamuda yeni dönem başlıyor
Çanakkale'de 4 köy karantinaya alındı
HES kodu sahtekarlığı!
"Hoş geldin Yusuf kardeşim"
"İşte CHP'de anlayış budur!"
İstanbul merkezli 5 ilde büyük operasyon! Aralarında Sedat Peker de var
Kendi ülkesinde alay konusu oldu
"Kaşıkçı, Selman'ın hiç silemeyeceği leke"
09 Nisan 2021 Cuma 17:32:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 17:32:00

Sedat Peker'in yakalanması için İnterpol üzerinden takip yapılıyor

ABONE OL

Suç örgütü operasyonunda evi ve aracı aranan Sedat Peker'in yakalanması için İnterpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi.

Sedat Peker ve liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekipleri teknik takiple bağlantılı kişileri belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul, Ankara, Hatay, Trabzon ve Kocaeli'nde adresleri tespit edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Emniyetin titiz çalışmasıyla operasyon için harekete geçildi. Peker'in yakalanması için de İnterpol üzerinden takip yapıldığı öğrenildi. Peker'in yılbaşında Karadağ'dan Makedonya'ya geçtiği, bu ülkede gizlenmek için sahte kimlik, pasaport edinmeye çalıştığı kaydedildi. Bu aşamadan sonra Peker'le bağlantıları belirlenen isimlere yönelik gözaltı kararları çıkartılarak operasyon başlatıldı.

Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor. 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonda şu ana kadar 52 kişi gözaltına alındı.

Etiketler : sedat peker suç örgütü opersyon
Kilo stresine girmeyecek

Kilo stresine girmeyecek
Alba'nın tercihi Türk markası

Alba'nın tercihi Türk markası
Kahve için yasağı deldi

Kahve için yasağı deldi
Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim

Sektöre girdiğimde maddi sıkıntılar çektim
Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı

Yasak Elma'ya dönüş hazırlığı
TİKTOK çocukların yeri değil

TİKTOK çocukların yeri değil
Şarkılarım ticari kaygıdan uzak

Şarkılarım ticari kaygıdan uzak
Kayseri'de çekimler bitti

Kayseri'de çekimler bitti
30'umda kendimi daha iyi tanıdım

30'umda kendimi daha iyi tanıdım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER