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14 Ekim 2022 Cuma 15:16:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 15:16:00

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütü davasında dosyaları ayrılan 8 sanık hakkında karar

Kaynak: AA

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Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik davadan ayrılan Cahit Çetin'in öldürülmesine dair dosya karara bağlandı. Cahit Çetin'i öldürdüğü gerekçesiyle Yusuf Yağma'ya ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Topaloğlu ve Ozan Batıgün katılırken, diğer tutuklu sanıklar Yusuf Yağma, Süleyman Onur Kepenekçi ve Burçin Bal, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Ayhan Sağıroğlu ile sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, sanıkların esasa ilişkin savunması alındı.

Sanık Yusuf Yağma, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Uğur Köroğlu, maktulü dövmemizi söyledi. 'Dövmezseniz ayaklarına sıkın gelin.' dedi. Bu sırada yanımızda yakalamalı sanıklardan Yahya vardı. Diğer sanıklar yanımda değildi. Olay bu şekilde meydana geldi. Diğer sanıkların benim işlediğim suça herhangi bir iştiraki söz konusu değildir. İşlediğim suçtan sorumlu tutulmalarını istemiyorum. Ben suçluyum, vurdum, öldü. İyi hal indirimi de istemiyorum. Herkes suçsuz, ben suçluyum." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Burçin Bal, olay sonrası görüşme ve mesajlaşmaların tespitinin yapıldığını, kendisini olay yerine çağıranın maktul olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

Olayda kendisinin kullanılmış olabileceğini ancak bundan haberinin olmadığını savunan Bal, "Mahkemede incelenen kamera kayıtlarında görüldüğü gibi maktul vurulduktan sonra ben şaşkınlık ve telaş içerisinde maktule müdahale etmeye çalıştığım anlaşılacaktır. Suça iştirak etmedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Emre Topaloğlu ise maktulün dövülmesi için olay yerine gidildiğinden haberinin olmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Süleyman Onur Kepekçi, sanık Yusuf Yağma'ya kesinlikle silah ve araç vermediğini iddia etti.

Sedat Peker'in eski avukatı sanık Ayhan Sağıroğlu da kimseyi tehdit etmediğini, sadece görevinin gerekliliğini yaptığını savunarak, beraatini talep etti.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Özkan İşler, Selçuk Köroğlu ve Ayhan Sağıroğlu'nun maktul Cahit Çetin'e yönelik "kasten adam öldürme" suçundan beraatlerine karar verdi.

Mahkeme, sanık Yusuf Yağma hakkında, müşteki sanık Burçin Bal'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, unsurların oluşmadığını belirterek, beraat hükmü kurdu.

Tutuklu sanıklar Yusuf Yağma, Burçin Bal, Emre Topaloğlu, Ozan Batıgün ve Süleyman Onur Kepekçi'yi, maktul Cahit Çetin'e yönelik, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, Yusuf Yağma dışındakilere verilen cezayı, gelecekleri üzerindeki olası olumsuz etkilerini lehlerine takdiri indirim sebebi olarak kabul ederek, müebbet hapse düşürdü.

Mahkeme, Yusuf Yağma'ya ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezası verdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca 17'si tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur" olarak yer alıyor.

İddianamede, suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

Peker hakkında ayrıca 19 ayrı eylemle ilgili çeşitli hapis cezaları da istenen iddianamede, diğer sanıklar için de "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından hapis cezası talep ediliyor.

Bazı sanıklar hakkında ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "kasten öldürme " suçlarından da cezalandırma istenen iddianameyi kabul eden Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanıklar Sedat Peker ile Ufuk Yapıcı hakkında yokluklarında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Mahkeme, 1 Temmuz'daki duruşmada Cahit Çetin'in öldürülmesine yönelik "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından hakkında dava açılan 8 sanığın dosyasını ayırmıştı.

Etiketler : Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi 1 Temmuz Cahit Çetin
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