VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2021-2022 sezonunda 250 bin tonu aştı
Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor
Genç milli güreşçi Nil Aktaş'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Yusuf Kaya, muaythaide dünya şampiyonluğunu hedefliyor
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi
İstanbul'un 4 ilçesi için sağanak uyarısı
Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi
Turistik trenlere yerli ve yabancı ilgisi yeni rotaları beraberinde getirecek
Bakan Bilgin EYT için tarih verdi!
Türkiye'de ilk ve tek! Görmek için akın ettiler
Türkiye'den ''Ruble'' hamlesi! 2,5 milyar dolar içeride kalacak
Sedat Peker'e darbe! Kritik isim İstanbul'a getirildi
Bakan Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Bakanlıktan ikinci el araç satışı için yeni adım!
KKTC'den ABD'nin kararına tepki: Türkiye ile birlikte gerekli tedbirleri alacağız
MİT'ten Suriye'de çifte operasyon!
Başkan Erdoğan yeni konut hamlesi için tarih verdi! 2. etap seçim sonrası
Türkiye'nin denizdeki demir yumruğu
Bayraktar Kızılelma motor çalıştırdı!
Hollanda'da 30. terör festivali
ABD'den Rum'a silah satışına onay
Hindistan ormanlarında çita sürprizi: 70 yıl sonra döndüler
30'larımda anne olmak istedim
18 Eylül 2022 Pazar 12:09:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 12:09:00

Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur İstanbul'a getirildi

ABONE OL

Organize suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in sosyal medya paylaşımlarını yapan Emre Olur'un getirildiği uçak sabah saatlerinde İstanbul'a indi. Olur, uçaktan teslim alınarak havalimanındaki İstanbul Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Arnavutluk'ta gözaltına alınan Emre Olur, İnterpol ekipleri tarafından teslim alınarak Arnavutluk merkezli Air Albania'nın tarifeli seferiyle İstanbul Havalimanı'na getirildi. Havalimanında uçaktan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan Olur, daha sonra havalimanındaki Emniyet Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemlerinin ardından Olur, 10.30'da Vatan Caddesi'ndeki İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmek üzere havalimanından hareket etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Emre Olur hakkında yapılan açıklamada, "'Tehdit', 'Suçu ve Suçluyu Övmek', 'Hakaret', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' 'Basit Yaralama', 'Sesli, Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaret' suçlarından adli makamlarımızca ulusal seviyede aranan ve Sedat PEKER suç örgütünün üyesi olan Ahmet Emre OLUR'un yer tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, şahsın 23.05.2021 tarihinde Ülkemizden Kuzey Makedonya ülkesine gittiği tespit edilmiştir.

Kuzey Makedonya ve Balkan Ülkeleri İnterpol birimleri ile şahsın yer tespitine yönelik yazışmalar yapılmış ve görüşmeler devam etmekteyken 12.09.2022 günü Arnavutluk Tiran üzerinden BAE-Abu Dabi'ye gittiği tespit edilmiştir. 16.09.2022 tarihinde Millî İstihbarat Teşkilâtı Başkanlığı ve Abu-Dabi Büyükelçiliğimizden BAE'den deport edileceği bilgisinin Emniyet Teşkilatımıza iletilmesi üzerine Emniyet Teşkilatımızca yapılan sıkı takip sonucu söz konusu şahsın Sırbistan'a gideceği tespit edilmiştir. Ancak Sırbistan makamları uluslararası yolcu olduğu için sınır dışı talebimize olumlu yanıt verememiştir. Sırbistan'dan Arnavutluk Tiran'a geçeceği tespit edilen şahsın Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğü, Arnavutluk İnterpol'ü ve Sayın İçişleri Bakanlarının kurduğu doğrudan temas sonucunda Tiran Havaalanında 17.09.2022 günü saat 06:00'da Arnavutluk polisi tarafından gözaltına alınması sağlanmıştır.

Bu itibarla söz konusu şahsı teslim almak üzere Arnavutluk-Tiran'a giden İnterpol ve KOM Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Ahmet Emre OLUR 18.09.2022 tarihinde saat 06:30'daki uçuşla Tiran-Arnavutluk'tan teslim alınarak sorgulama ve adli işlemleri için İstanbul Havalimanında İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir. "

Etiketler : KOM Daire Başkanlığı SEDAT PEKER ARNAVUTLUK Emre Olur
Annesinin boyuna yetişti

Annesinin boyuna yetişti
Vapurda düğün

Vapurda düğün
Sahnede doğum günü sürprizi

Sahnede doğum günü sürprizi
Enerjisinin sırrını açıkladı

Enerjisinin sırrını açıkladı
Bambaşka Zeynep

Bambaşka Zeynep
Ekrana geri sayım

Ekrana geri sayım
Allı Turnam performansı

Allı Turnam performansı
Aile arasında Hadise sona erdi

Aile arasında Hadise sona erdi
Ünlü sunucu yoğun bakımda

Ünlü sunucu yoğun bakımda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes