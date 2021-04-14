  • BIST
    1399.82
  • Dolar
    8,1068
  • Euro
    9,7053
  • Altın
    453,1530
İstanbul
7 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'yi dünya birincisi yapmıştı... Hediyesi hazır
Sedat Peker operasyonunda flaş gelişme! Süre uzatıldı
İkiyüzlülüğün böylesi!
Can Ataklı'dan itiraf gibi sözler: İşaret fişeği olabilir
Başkan Erdoğan duyurdu: İlk atışta hedefi tam isabetle vurdu
ABD basınından flaş Afganistan iddiası
"Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz"
Ayasofya'da ilk iftar ezanı
Dışişleri'nden Esed rejimine tepki: Çağrımızı yineliyoruz
THY'den yeni kısıtlama sonrası açıklama
Kısmi kapanmadan kimler muaf olacak? Liste paylaşıldı
Lübnan ile İsrail arasında "Akdeniz" anlaşması
NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi
Uzaktan eğitim 15 Nisan'da başlıyor
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge Resmi Gazete'de
Yeniden İstanbul'a taşınıyor
Pizzayı robotlar getirecek
Köy çocuklarının kuaför mutluluğu
Hırsızlara Cuma önlemi
Motosiklet aşkı meslek değiştirtti
Tenis maçlarına horonla hazırlanıyor
Sahuru renklendiren davulcu
Mavera'yı film gibi çektik
14 Nisan 2021 Çarşamba 15:35:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 15:35:00

Sedat Peker ve adamlarına düzenlenen operasyonda flaş gelişme: Süre uzatıldı

ABONE OL

Sedat Peker suç örgütü operasyonunda son dakika gelişmesi yaşandı. Gelen bilgilere göre, gözaltına alınan şüpheliler için gözaltı süresi 4 gün uzatıldı. Sedat Peker ve diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Peker'in yaklaşık 1,5 yıl önce Karadağ'a gittiği, son olarak Makedonya'da olduğu belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sedat Peker'in da aralarında olduğu 63 kişi hakkında 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 54 şüpheli için 4 gün ek süre verildi. Savcılık ek gözaltı süresinin gerekçesinde; soruşturmanın kapsamı, gözaltındaki şüpheli sayısının fazla olması, çok sayıda dijital materyalin incelenmesi olarak belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Sedat Peker'in de aralarında olduğu 63 şüpheliye yönelik 'organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ilde 121 adrese yapılan operasyonlarda, gözaltına alınan 54 kişiyle ilgili 4 gün ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmanın geniş kapsamlı olması, gözaltına alınan şüpheli sayısının fazla olması, şüphelilerden ele geçirilen özellikle dijital delillerin incelenmesinin zaman alması savcılık tarafından gerekçe olarak gösterildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun tamamlanması ve delillerin incelenmesinin ardından şüpheliler adliyeye çıkartılacak.

SEDAT PEKER ARANIYOR

Peker ve diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Peker'in yaklaşık 1,5 yıl önce Karadağ'a gittiği, son olarak Makedonya'da olduğu belirlendi. Sedat Peker'in yakalanması için takip yapıldığı öğrenildi. Peker'le bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlar Şubesi ekiplerinin titiz çalışmalarıyla, tek tek belirledi. Peker'le bağlantılı şüphelilerin İstanbul ve 4 ilde adresleri belirlendi. Şüpheliler hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, gasp, rüşvet, yaralama, tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi suçlardan soruşturma yürütülüyor.

Etiketler : sedat peker operasyon başsavcılık organize suç örgütü
İstanbul Yansın'la listelerde

İstanbul Yansın'la listelerde
Çanakkale'de inzivada

Çanakkale'de inzivada
10 gün sonra bebeğine kavuştu

10 gün sonra bebeğine kavuştu
Dönem dizisi çekmek zor

Dönem dizisi çekmek zor
Yavuz Sultan Selim ertelendi

Yavuz Sultan Selim ertelendi
Masumlar Apartmanı'nın Naci'si 'Mavera' dizisiyle anlaştı

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si 'Mavera' dizisiyle anlaştı
Murat da pozitif

Murat da pozitif
İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti

İspanyol şarkıcı Mario Morato'yu tercih etti
Testim pozitif

Testim pozitif

EN ÇOK OKUNAN HABERLER