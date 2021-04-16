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16 Nisan 2021 Cuma 23:37:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 23:37:00

Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama

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İstanbul merkezli 7 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne düzenlenen operasyon kapsamında 10 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 49 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

10 kişi tutuklandı

Şüpheliler, işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

49 şüpheliden 32'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 17 şüpheli ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Sevk edilen 17 kişiden 10'unun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma", "nitelikli yağma" ve "6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

7 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul merkezli 7 ilde Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 54 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 4'ünün dün adliyeye sevk edildiği, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan bu kişilerden Maltepe Belediyesi zabıta komiseri Hamit K. ile bir iş insanının tutuklandığı öğrenildi.

Öte yandan KOVID-19 testi pozitif çıkan 1 şüpheli ise gözetim merkezinde tutuluyor.

Etiketler : Sedat Peker İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyon
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