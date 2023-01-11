Sedat Peker suç örgütü davasından ayrılan cinayet dosyasında gerekçeli karar açıklandı

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Çetin'in 2017 yılında öldürülmesiyle ilgili 14 Ekim 2022'de bir sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 4 sanığa da müebbet hapis cezası verilen hükmün gerekçesinin yazımını tamamladı.

Kararda, olay günü Yusuf Yağma'nın da aralarında bulunduğu 5 sanığın maktul Cahit Çetin'i öldürmek için plan yaptıkları aktarılarak, sanık Burçin Bal'ın kendisine verilen görev doğrultusunda maktulü olayın meydana geldiği Çekmeköy'e götürdüğü belirtildi.

Sanıklar Yusuf Yağma ve Yahya Kemal Osmanoğlu'nun olay yerinde keşif yaptıkları ve maktulün olay yerine gelmesinin ardından sanık Yağma'nın silahla maktule ateş ettiği kaydedilen gerekçeli kararda, sanık Yağma'nın, maktule toplamda 9-10 el ateş ettiği anlatıldı.

Gerekçeli kararda, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan dava açılan sanıklar Selçuk Köroğlu, Ayhan Sağıroğlu ve Özkan İşler'in atılı suçu işlemediği için beraatine karar verildiği ifade edildi.

İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Sedat Peker suç örgütüne yönelik 17'si tutuklu 92 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 30 kişi "mağdur" olarak yer alıyordu.

İddianamede, suç örgütü elebaşı firari sanık Sedat Peker'in, Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

Peker hakkında ayrıca 19 ayrı eylemle ilgili çeşitli hapis cezaları da istenen iddianamede, diğer sanıklar için de "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, 1 Temmuz 2022'deki duruşmada firari sanık Sedat Peker'in ifadesinin alınmadığı gerekçesiyle Cahit Çetin'in öldürülmesine ilişkin "kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 8 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

KARAR



Dosyayı 14 Ekim 2022'deki duruşmada karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Özkan İşler, Selçuk Köroğlu ve Ayhan Sağıroğlu'nun maktul Cahit Çetin'e yönelik "kasten adam öldürme" suçundan beraatlerine karar vermişti.

Tutuklu sanıklar Yusuf Yağma, Burçin Bal, Emre Topaloğlu, Ozan Batıgün ve Süleyman Onur Kepekçi'yi, maktul Cahit Çetin'e yönelik, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, Yusuf Yağma dışındaki 4 sanığa verilen cezayı müebbet hapse düşürmüştü.

Mahkeme, Yusuf Yağma'yı ayrıca "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırmıştı.