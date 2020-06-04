Seda Sayan takipçisinin yorumuna sinirlendi küfrü bastı: Şimdi S.ktir git sayfamdan
Bir TV kanalında yayınlanan 'Yemekteyiz' programını Onur Büyüktopçu'dan devralan şarkıcı Seda Sayan, hala ünlü oyuncuyu işinden ettiği yönünde mesajlar almaya devam ediyor. Büyüktopçu'nun 'Seda benim canımdır' ifadelerine rağmen bir takipçisinin 'Onur'un kendi isteğiyle bırakmadığına insanlar inanmıyor' yorumuna çileden çıkan Sayan küfürü bastı ve 'Hem beni takip ediyorsun hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur 50 kere 'ben bıraktım' dese de inanmazsınız. Şimdi S..tir git safyamdan' diye yanıt verdi.
Seda Sayan, Yemekteyiz programını bırakacağını açıkladıktan sonra takipçilerinden gelen eleştirel yorumlar ile adeta çileden çıktı. Geçtiğimiz yıl 'Yemekteyiz' programını Onur Büyüktopçu’dan devralan Seda Sayan, hala ünlü oyuncuyu işinden ettiği yönünde yorumlar alıyor. Ünlü şarkıcı, "Herkes sanıyor ki; ben geldim ve Onur işinden oldu. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz. 'Yemekteyiz’in gerçek ve en güzel yüzü odur” demişti.
Onur Büyüktopçu ise "Asla bir ekmekle oynama olayı söz konusu değil. Seda Sayan benim canımdır” ifadelerini kullanmıştı.
Seda Sayan’ın 'Yemekteyiz' sunuculuğunu bırakacağı kesinleştikten sonra programın fanları çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yorum yapmaya başladı.
Bir kullanıcı “Ne kadar inkar ederse etsinler insanlar, Onur’un kendi isteğiyle 'Yemekteyiz’i bıraktığına inanmadı” mesajını yazdı.
Kullanıcıya cevap veren Sayan, "Hem beni takip edip, hem de dangalakça yorum yapıyorsun. Onur 50 kere ‘Ben bıraktım’ dese de inanmazsınız. Allah bu vatanı sizin gibilerden korusun, yazık. Şimdi s.tir git sayfamdan" ifadelerini kullandı.
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