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28 Mayıs 2023 Pazar 22:19:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 22:19:00

Seçmenler Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı! İşte Türkiye'den zafer manzaraları

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Bugün yapılan cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunu, resmi olmayan sonuçlara göre Başkan Erdoğan önde tamamladı. Tüm Türkiye'de vatandaşlar meydanlara inerek Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı. Ellerinde Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları taşıyan seçmenler, Başkan Erdoğan lehine sloganlar attı.

Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi Türkiye genelinde coşkuyla kutlandı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toplanan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

KARABÜK

Karabük'te toplanan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

KASIMPAŞA

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Kasımpaşa'da sevinç yaşadı.

YALOVA

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

BOLU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Bolu'da toplanan vatandaşlar, araçları ile konvoy yaparak kutlama yaptı.

RİZE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında toplanarak sevinç gösterisinde bulundu, Atatürk Caddesinde araçları ile tur attı.

GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

SİNOP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Sinop'ta vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaparak sevinç gösterisinde bulundu.

BURSA

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı.

ERZİNCAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar sevinç yaşadı.

Etiketler : Türkiye seçim 2023 başkan erdoğan Cumhurbaşkanı seçimi
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