Yurdun dört bir yanında Başkan Erdoğan'ın zaferi kutlanıyor

Başkan Erdoğan'ın seçim zaferi Türkiye genelinde coşkuyla kutlandı.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde toplanan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

KARABÜK

Karabük'te toplanan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

KASIMPAŞA

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Kasımpaşa'da sevinç yaşadı.

YALOVA

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

BOLU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Bolu'da toplanan vatandaşlar, araçları ile konvoy yaparak kutlama yaptı.

RİZE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında toplanarak sevinç gösterisinde bulundu, Atatürk Caddesinde araçları ile tur attı.

GAZİANTEP

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesi ve sandıkların büyük bir bölümünün açılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar, AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.

SİNOP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Sinop'ta vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaparak sevinç gösterisinde bulundu.

BURSA

Cumhurbaşkanı seçimi 2.turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından Bursa'nın Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen vatandaşlar sevinç yaşadı.

ERZİNCAN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunu önde tamamlamasının ardından vatandaşlar kutlama yapmak için alanlara indi. Erzincan'da Cumhuriyet Meydanında toplanan vatandaşlar sevinç yaşadı.