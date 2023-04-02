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02 Nisan 2023 Pazar 19:05:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 19:05:00

Seçmen listeleri saat 17 itibariyle askıdan indirildi

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Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi nedeniyle güncellenmek üzere askıya çıkarılan seçmen listeleri saat 17.00 itibarıyla askıdan indi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin takvimine göre, güncellenmek üzere 20 Mart'ta ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, saat 17.00 itibarıyla askından indirildi ve bunlara ilişkin itiraz süresi de sona erdi.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin, seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için yapılacak başvuruların süresi de doldu.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı seçimi ysk seçim

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