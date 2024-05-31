Bir şiirde dolandırıcılara

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31 Mayıs 2024 Cuma 18:05:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2024 Cuma 18:05:00

Seçimi kaybedince yazdığı şiirle ünlü olmuştu! Aydın Battal'ı dolandırdılar o yine şiir yazdı

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Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde köyünde muhtar adayı olan, seçimi kaybettikten sonra kendisine oy vermeyen baldız ve bacanağına yazdığı şiirle gündem olan Çoban Aydın Battal dolandırıldı.

Seçim sonrasında yazdığı şiirle gündeme gelen ve ardından dizide oynayan Aydın Battal; kendisini Kırşehir Valiliği'nden aradığını belirten kişilerin oyununa gelerek, elinde olan hayvanlarından, Kurban Bayramı öncesinde olduğunu söyledi.

"KURBANLIK KOYUN LAZIM DEDİLER"

Yaşadıklarını anlatan Battal; "Dizi teklifi aldım ve yola çıktım. Bir gün sonra beni aradılar ve Kırşehir Valiliği'nden aradıklarını söylediler. 'Vali bey hayır kurumuna kurban kesecek, bize kurbanlık koyun lazım' dediler. 4 koyunu verdim. Koyunu aldıktan sonra kuzuları da gören kişiler bana 'seni Tarım Bakanlığı'nda işe de alacağız' dediler. 6 kuzu daha verdim, bir tane de hediye ettim" dedi.

"OSCARLIK TİYATRO OYNADILAR"

Avukatla irtibata geçen Battal, dolandırıcılar hakkında şikayetçi oldu. Eşiyle de dolandırıcılık olayından sonra arasının bozulduğunu söyleyen Battal; yazdığı şiirle dolandırıcılara sitem etti. Battal'ın yazdığı şiir ise şöyle: "Azrail kapını ansızın çalsın, hayatın ömrün yarıda kalsın. Bazı insan vardır memnun olmaz, aklının içerisinde kendini bulmaz. Hanım boşar, yemin eder sözünde durmaz. Çıkardım aklımı aklına koydum. Hırsız haklı çıktı şaşırdım durdum. Her şeyden çıkar oyunsuz, hiç günün olmaz yarınsız dünsüz. Sen, güç deyip para altına taparsın. Şirket kurup ihaleler kaparsın. Ne okuması ne yazması var. Altın olsa ne yazar itin tasması. Arsıza bak hele hayal satıyor, beterini yaşatma bize Allah'ım. Oscarlık tiyatro oynadılar bana, öbür dünyada da gelme bana."

Etiketler : Kırşehir 31 Mart Seçim Çoban Aydın Battal Baldız Bacanak Yazdığı Şiir DOLANDIRILMA ŞİİR YAZAN ÇOBAN
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