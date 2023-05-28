VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siverek Kaymakamlığı'ndan açıklama... 4 seçimdir aynı yerde yapılıyor
Bakan Varank, yürüme zorluğu çeken 70 yaşındaki kadını Togg ile sandığa getirdi
CHP İlçe Başkanı sandığa iki zarf attı... Tutanak tutuldu
Papağanı ve atıyla sandığa gitti
Mustafa Destici, oyunu kullandı
Başkan Erdoğan, anne ve babasının kabrine ziyaret gerçekleştirdi
28 Mayıs 2023 Pazar 13:09:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 13:09:00

Seçime yönelik provokatif paylaşımlara soruşturma

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden seçime ilişkin provokatif paylaşım yapan hesaplar ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşarak alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesapları incelemeye aldı.

Bugün gerçekleştirilen seçime ilişkin bu yönde yapılan paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlatan savcılık tarafından, kimliği tespit edilen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, paylaşımları yapan diğer hesapların kimlik tespiti için çalışmalara devam ediyor.

Etiketler : Başsavcılık Soruştuma Seçim Provokasyon
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu

Hande Erçel'in Cannes şıklığının bedeli belli oldu
Hadise Mehmet'i unutamadı

Hadise Mehmet'i unutamadı
Dünya listelerinde

Dünya listelerinde
Arkadaş buluşması

Arkadaş buluşması
Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu

Sınavı kazanamadı, çiftçi oldu
Zeynep tarzı

Zeynep tarzı
Aceleci Pınar

Aceleci Pınar
Vizyona geri sayım

Vizyona geri sayım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX