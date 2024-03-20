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20 Mart 2024 Çarşamba 00:02:00 - Güncelleme:20 Mart 2024 Çarşamba 00:02:00

Seçime günler kala Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı!

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, konuk olduğu bir televizyon programının canlı yayınında son anket sonuçlarını paylaştı. "Üstüne koya koya gidiyoruz" diyen Murat Kurum, anketlerde 1,5-2 puan önde olduğunu kaydetti.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Kurum, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçime günler kala yapılan son anket çalışmasını canlı yayında paylaşan Murat Kurum, yarışı önde götürdüğünü ifade etti.

"ANKETLERDE ÖNDEYİZ"

"Üstüne koya koya gidiyoruz" diyen Murat Kurum, anketlerde 1,5-2 puan önde olduğunu kaydetti.

"DEPREM SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE"

İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin deprem olduğunun bir kez daha altını çizen Kurum, "Deprem İstanbul'daki her vatandaşımızın korkulu rüyası. Deprem siyaset üstü bir mesele, bilim insanlarına değer veriyorsak, bilimin ışığında acilen deprem dönüşümünü gerçekleştirmemiz lazım" diye konuştu.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Kurum, "5 senede 5 bin 489 tane konut yapabildiler. 600 bin konut acilen dönüştürülmeli. Bunları konuşmamız lazım. Eser yok, hizmet yok, küfe boş, bunları konuşamıyor. Kapı arkasında Zoom toplantıları yapıp kongreyi dizayn etmeye çalıştıklarında, biz Türkiye'nin 81 ilinde 365 bin konutu başlattık" dedi.

Etiketler : Murat Kurum İstanbul Belediye Başkanı Anket Sonuçları Cumhur İttifakı Canlı Yayın
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