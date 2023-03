Seçimde tek gündemim deprem

Başkan Erdoğan, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 46 bin 104'e ulaştığını açıkladı. Erdoğan, "Ülkemizde 6.5 milyon yapının acilen dönüşmesi gerekirken siyasi hesaplarla süreci geciktirmenin vebali çok ağırdır" dedi.

Başkan Erdoğan, Beştepe'deki kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu: Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına, yıkıma, acıya yol açan 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 46 bin 104 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

488 BİN YENİ HANE: Hızla enkazını kaldırmamız gereken 50 bin bina var. Önümüzdeki iki ay içinde 244 bin konutun inşasına başlamak istiyoruz. Bunlardan 22 binin inşasına geçilmiştir. 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kamu binalarını öncelik sırasına göre TOKİ eliyle yapacağız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM: Deprem bölgesindeki şehirlerimizde hayat normale dönmeden bize durmak, dinlenmek haramdır. Sel, yangın, heyelan, kuraklık gibi tabiat olayları ile çevremizdeki siyasi ve sosyal krizlerin ülkemizde muhtemel etkilerine karşı alacağımız tedbirleri detaylıca planlıyoruz. Tek başına kentsel dönüşüm projelerinde yaşadığımız sıkıntılar bile afetlerle mücadelede yeni anlayışı ve yöntemi hayata geçirmemizin şart olduğunu gösteriyor.

ADETA YALVARDIK: Kentsel dönüşüm projelerinin bir an önce tamamlanması için adeta yalvardık. Kentsel dönüşüm projeleriyle bu güne kadar yenilediğimiz 3,3 milyon konut elbette önemlidir. 15 yıldır kentsel dönüşüm dedik, başta ana muhalefet olmak üzere yavru muhalefet 'Biz kentsel dönüşüme karşıyız' dediler. Bununla ilgili çeşitli mitingler yaptılar. Vatandaşı topladılar. Şimdi de o vatandaş önümüzü kesiyor 'Ne olur bizim de binalarımızı yıkın' diyor.

Ne olur imara aykırı olan evlerden kurtulun, size yakışan evleri bir an önce yapalım diyoruz. Şu anda halen 81 ilimizde 250 bin konutun yenilenmesi, ayrıca TOKİ'ni sosyal projelerinde ilave 250 bin sosyal konutun inşası sürüyor.

İZMİR UYARISI: Bir kez daha vatandaşlarıma 6 Şubat acılarını bir daha yaşamamak için eski ve eksikli binalarını kentsel dönüşüme sunmalarını rica ediyorum. İzmir'in Karabağlar semti. Karabağlar'ın süratle kentsel dönüşüm ve değişime ihtiyacı var. Hadi bakalım İzmir'in belediyesi zatı şahanelerinde. Karabağlar'ı değiştirin, dönüştürün, bir adım atın. Oranın aynı zamanda milletvekilisin. Şu anda ana muhalefet olarak baştasın. Hadi bakalım büyükşehir belediye başkanına söyle, ne yaparsa yapsın görelim, biz de alkışlayalım. Yapamazsınız, sizin öyle bir derdiniz yok. Aşkınız yok.

VEBALİ BÜYÜK: Aynı şey Ankara için geçerli. Hadi atın adımları. İstanbul'da KİPTAŞ'ın kurucusu benim. Şimdi KİPTAŞ onlarda, yapın bir şey yahu, yok yapamazlar. Eğer derdiniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız. İstanbul başta olmak üzere 6,5 milyon yapının acil değişmesi gerçeği varken siyasi hesaplarla süreci uzatmanın vebali büyüktür.

FİNANS YÖNETİMİ: Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için sübvansiyonlu finans yönetimini de önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz. İstanbul'da Dolmabahçe'de 110 bilim insanımız ve uzmanımızla yaptığımız toplantıda bu hususları enine boyuna değerlendirdik. Sadece şehirlerimizi değil toplumumuzu da dirençli hale getirmek istiyoruz. Ülkemizde topyekun anlayış birliği, denetleme kararlılığı sağlamamızla mümkündür. Yeni dönemde bunu mutlaka başaracağız.

AFET YARALARI GÜÇLÜ SİYASİ İRADEYLE SARILIR

Başkan Erdoğan, seçimle ilgili de şunları söyledi: "Afetin yaralarını sarması için güçlü bir yönetime ve siyasi iradeye ihtiyacı vardır.Seçim süreci beraberinde getirdiği yıpratıcı siyasi gerilimler ve gündemi kilitlemesi sebebiyle ister istemez bu çabaları gölgeleme riski taşıyor. Bunun için de gündem sapmasına yol açacak seçim sürecinin bir an önce geride bırakılması, ülkenin seçim gerilimi ve tartışmalarından hızla çıkması şarttır."

SEÇİM SÜRECİNDE TEK GÜNDEMİMİZ DEPREM OLACAK

"SEÇİMLERİN 14 Mayıs'ta yapılmasıyla bir an önce seçim tartışmalarından çıkacağımızı düşünüyoruz. Bizim seçim sürecindeki gündemimiz yine deprem olacaktır. Depremin ilk gününden itibaren siyasi tartışmaya girmedik. Yalan ve iftiralarla çalışmaları tehlikeye atanlarla, rahat koltuklarında ahkam kesenleri, mal bölüşümü derdine düşenleri, gördüğümüz her şeyi not ettik."

KGF DESTEĞİNE 100 MİLYAR İLAVE ESNAFA KREDİ

Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili yeni kararları açıkladı:

FAİZİN YARISI: Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin ise tüm borçlarını siliyoruz. Bireysel ve KOBİ kredilerindeki ertelemelerin yanında 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Depremde ağır hasar olan yerlerde esnaf ve sanatkarlarımıza 250 bin liraya kadar 60 ay vadeli, yarısını da Hazine'nin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz.

PSİKO-SOSYAL DESTEK: 8 bin personelimiz psiko-sosyal destek için sahada görev yapıyor. Çiftçilerimize destek ödemeleri, yem ve gübre katkısına kadar her türlü kolaylığı gösteriyoruz.

230 BİN BİNA HASARLI: 11 ilimizde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 230 bini, bağımsız bölüm sayısı 645 bini buluyor.

3 MİLYON KİŞİ DİĞER İLLERDE: 3 milyon 320 bin insanımız tahliye edilerek diğer illerimize gitti. 800 bin insanımız ise köylerine sığındı.

1.5 MİLYON KİŞİ ÇADIRDA: 1,5 milyon insanımız çadırlarda, 53 bin insanımız konteynerlerde, 153 bin insanımız kamu tesislerinde hayatını sürdürüyor. Otellerde 137 bine yakın depremzedeyi misafir ediyoruz. Kamu ve sivil yardım kuruluşlarımız 5 milyon 800 bin insanımıza her gün hizmet veriyor.

100 BİN KONTEYNER: 2 ayda 100 bin konteyner kurup yarım milyon afetzedeyi buralara taşıyacağız.

SEÇMEN KAYDI: İkametgahını veya seçmen kaydını değiştiren depremzedelerin mahrum olmaması için kararname yayınlıyoruz.