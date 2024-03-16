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Seçim yasakları perşembe günü başlayacak
16 Mart 2024 Cumartesi 10:15:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 10:15:00

Seçim yasakları perşembe günü başlayacak

Kaynak: TRT Haber

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31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için belirlenen propaganda serbestliği ve seçim yasakları 21 Mart Perşembe günü başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimler için belirlediği takvim işliyor.

Buna göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, oy verme gününden önceki 10'uncu gün olan 21 Mart Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonundan güneşin doğmasına kadar toplu olarak sözlü propaganda yapılamayacak.

Mabetlerde, okullarda, kışla, karargah, ordugah gibi askeri bina ve tesislerle askeri mahfillerde ve kamu hizmeti görülen diğer yerlerde kapalı yer toplantısı yasağı devam edecek.

Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar, 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar, yazılı basında ilan ve reklam yoluyla veya internet sitesi açarak, sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabilecekler.

Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacak.

HOPARLÖRLE PROPAGANDA

Propaganda döneminin bitişine kadar halkın huzur ve rahatını bozmamak kaydıyla açık yerlerde, güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapılabilecek. Ancak başka bir parti veya bağımsız aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde, bu toplantıların yapıldığı yer ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamayacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar, seçim büroları ile açık ve kapalı yer toplantıları ile taşıtlarına, 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar parti bayrağı, afiş, poster, pankart gibi malzemeleri asabilecek.

Medya hizmet sağlayıcıları, 29 Mart 2024 Cuma saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlayabilecekler.

Etiketler : yüksek seçim kurulu seçim yasakları siyasi partiler bağımsız adaylar
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