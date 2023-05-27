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27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:13:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 18:13:00

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için propaganda serbestliği sona erdi

Kaynak: TRT Haber

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Yarın gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi nedeniyle propoganda yasakları devreye girdi. Seçim yasakları ise yarın sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için yarın bir kez daha sandıklara gidecek.

Yarın saat 08.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

PROPOGANDA YASAKLARI DEVREDE

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına katılan adayların, siyasi propaganda yapabilme serbestliği 18.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim günü yani yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organı tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organında sadece YSK tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

Seçim günü saat 18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak, seçim günü 18.00 ile 21.00 saatleri arasında sadece YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları yarın sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK kararına göre ayrıca, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Oy verme günü, seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Etiketler : seçim seçim yasakları ysk
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