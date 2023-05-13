VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ayasofya'da akşam namazı!
Partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor
Togg'dan gururlandıran görüntüler
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi
Türkiye yarın sandık başına gidiyor...
Propaganda yasağı başladı
13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:26:00 - Güncelleme:13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:26:00

Seçim yasakları devrede... Partilerin bayrak ve pankartları toplanıyor

ABONE OL

Yarın yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesinin ardından, İstanbul'da siyasi partilerin bayrak ve pankartları toplanmaya başlandı.

İstanbul'da, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili siyasi propaganda serbestliğinin sona ermesi üzerine siyasi partilerin bayrakları ve pankartları belediye ekiplerince toplanmaya başlandı.

Kentte ilçe belediyelerine bağlı temizlik işleri ekipleri, saat 18.00 itibarıyla görev alanlarında bulunan bayrak, afiş ve pankartları toplamak için harekete geçti.

Bu kapsamda, Fatih'te belediye temizlik ekipleri meydan, cadde ve sokaklardaki siyasi parti bayraklarını topluyor.

Ekipler, maket bıçağı ve ucunda kesici alet bulunan uzun sopalarla afiş ve bayrakların iplerini kesiyor.

Toplanan materyaller çöp arabalarına yüklenirken bazı vatandaşlar gönül verdikleri parti ve liderlerin olduğu bayrakları görevlilerden izin isteyerek aldı.

Beyoğlu'nda da belediye ekipleri partilere ait bayrak ve afişleri toplamaya başladı.

Küçükçekmece'de de ekiplerce üst geçit ve caddelerde parti afişleri ve bayrakları toplanıyor.

Etiketler : seçim türkiye parti bayrak
Aşk tam gaz

Aşk tam gaz
Avrupa çıkarması

Avrupa çıkarması
Bergen yine mahkemelik

Bergen yine mahkemelik
Bali'de evlendi

Bali'de evlendi
Siyah şıklık

Siyah şıklık
En QualIty'ler ödüllendi

En QualIty'ler ödüllendi
Açılış buluşması

Açılış buluşması
Kahkahalı gece

Kahkahalı gece
Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi

Neşet Ertaş hayatımı değiştirdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX