Seçim takviminin başlangıç tarihi belirlendi

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13 Mart 2023 Pazartesi 11:52:00 - Güncelleme:13 Mart 2023 Pazartesi 11:52:00

YSK, seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart olarak belirledi

Kaynak: AA

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi.

YSK Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Yener, şunları kaydetti:

"Bugünkü çalışmamızda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilli Seçimlerinde, seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 tarihi belirlenmiştir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesine çalışması da devam etmektedir."

Etiketler : yüksek seçim kurulu ysk ahmet yener cumhurbaşkanı milletvekili seçim

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