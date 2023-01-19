Seçim takvimi nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi ile ilgili 14 Mayıs'ı işaret etti.

Açıklamanın ardından gözler yol haritasına çevrildi.

Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini 21 Mart'ta başlatması bekleniyor. Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi de 26 Mart olacak. Kamu görevlileri ile belediye başkanlarının ise 17 Mart'a kadar istifa etmeleri gerekiyor.

Kamu görevlisi veya belediye başkanı olan Cumhurbaşkanı adayı, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevinden ayrılmış sayılacak. İstifa eden kamu görevlileri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde bir ay içinde görevlerine dönebilecek. Ancak belediye başkanları ile parti yöneticileri yürüttükleri göreve dönemeyecek.

EN AZ 360 MİLLETVEKİLİNİN KABUL OYU GEREKİYOR



Seçimi öne çekme kararının Meclis'te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. Cumhur İttifakı'nın ise Meclis'te 334 oyu var. Ancak 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İyi Parti, 6 Nisan'dan sonraki bir tarihte seçim olmasına destek vermeyeceğini açıkladı. Muhalefet, Meclis onayı kapısını kapattı.

360 vekilin oyu bulunamadığı takdirde seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kulislerde, Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği konuşuluyor.

ADAYLIK BAŞVURULARI 26 MART'TA SONA ERECEK



21 Mart'ta başlayacak Cumhurbaşkanı adaylık başvuruları sonraki 5'inci günde bitecek. Partilere, Cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmeleri için 26 Mart Pazar akşamına kadar süre tanınacak.

Seçmenden 100 bin imza talep edecek adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Cumhurbaşkanı kesin aday listesinin Nisan ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.