Seçim sonuçları Fazıl Say'ı kızdırdı

Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,34 ile önde olması, muhalifliği ile tanınan piyanist Fazıl Say'ı kızdırdı.

Fazıl Say, sosyal medya hesabından isyan bayrağını çekti, "Artık susuyorum" dedi.

Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabından resmi olmayan sonuçlara göre ikinci tura kalmış gibi görünen Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu elde etmesiyle sonuçlanan TBMM seçimlerinin ardından paylaşımda bulundu.

Say, "Bu sabah; kafamda pek çok soru var hiç birine cevap yok. Şu andan itibaren susuyorum çünkü cevaplarım yok. Hep de susacağım sanırım. Nasıl oldu, neden oldu, ne oldu, yaşamımız, yaşamım, umutlar, hak, gelecek. Hiç birine yok. Bu sabah ben bu sabaha susuyorum. Hayat artık bu sabah" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımı yapan Say, "Dostlar, gençler, oy kullanalım; oylar Kemal Kılıçdaroğlu'na..." diye yazmıştı.

Say'dan oyunu kullandıktan sonra da bir paylaşım gelmişti.

FAZIL SAY'DAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK

Bir hayli mutlu olduğu gözlenen Fazıl Say, "Yurttaşlık görevimizi yaptık. Uzun bir kuyruk, hıncahınç dolu okul, katılım görülmemiş derecede büyük. Annelerimize hediyemiz olsun bu bahar. Kazanacağız. Aydınlık bir geleceğe, demokrasiye ve dostluğa döneceğiz. Kendi sandığım; Beşiktaş 1255 heyecanla bekliyorum." demişti.