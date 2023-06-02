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Seçim manipülatörü Altaylı'dan dikkat çeken çıkış... "CHP kapatılsın, müze olsun"
02 Haziran 2023 Cuma 20:35:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 20:35:00

Seçim manipülatörü Altaylı'dan dikkat çeken çıkış... "CHP kapatılsın, müze olsun"

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Muhalefete yakınlığıyla bilinen Gazeteci Fatih Altaylı, milletvekili ve cumhurbaşkanı seçim sürecinde manipülasyona ve algı operasyonuna girişerek kamuoyunu yanlış yönlendirmesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun seçimlerde hezimete uğramasının ardından "istifa" çağrısını yineleyerek CHP'nin kapatılmasını istedi. Altaylı, "Atatürk'ün partisi kapatılır mı? demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil." ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta ve 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimete uğramasının ardından "istifa" çağrılarıyla gündeme gelmişti.

Seçim sürecinde muhalefete yakınlığıyla dikkat çeken ve çeşitli iddialarla kamuoyunu manipüle eden Altaylı, bu kez de CHP'nin kapatılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimlerinde adete hezimete uğramasının ardından istifa çağrıları yapan Altaylı, "CHP kapatılsın, müze olsun" dedi.

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk yerinden kalksa, emin olun bu CHP'nin kapısına kilit vururdu. 'Atatürk'ün partisi kapatılır mı?' demeyin. Bu CHP'yi kapatmak ve 'Vakıf ya da müze' haline getirmek daha doğru olabilir. Bu CHP zaten Atatürk'ün CHP'si falan değil.

Atatürk yattığı yerden kalksa diye başlayan cümleleriniz var ya, Atatürk yattığı yerden kalksa(Keşke), bugün ülkeyi yönetenlere bir dalardı ama bence önce işe CHP'den başlardı. İlk daldığı siz olurdunuz."

SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETTİ

Altaylı, 14 Mayıs seçim gecesinde, Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda kazanacağını öne sürmüş ve galeyana neden olmuştu. Altaylı yaşananlar sonrasında özür de dilememişti.

İkinci tur öncesi de provokasyonlarına devam eden Altaylı, AK Parti'nin seçimleri oy kullanan Suriyeliler sayesinde kazandığını iddia etmişti.

Etiketler : kemal kılıçdaroğlu fatih altaylı chp
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