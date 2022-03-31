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31 Mart 2022 Perşembe 20:49:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 20:49:00

Seçim kanunu TBMM'den geçti

Kaynak: AA

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AK Parti ve MHP'nin birlikte hazırladığı Seçim Kanunu Teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle seçim barajı yüzde 7'ye indirildi.

AK Parti ve MHP'nin 2 yıldır üzerinde çalıştığı kritik teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

BARAJ YÜZDE 7'YE DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni düzenleme ile seçim barajı revize edildi. Yüzde 10 olarak uygulanan seçim barajı bundan sonraki seçimlerde yüzde 7 olarak uygulanacak.

İttifak olarak yüzde 7 barajını geçen partiler, seçim bölgesinde gerekli oy oranına ulaşmadan, milletvekili çıkaramayacak.

Meclis'te grup kurmuş olmak, seçime katılabilmenin yeter şartından biri olamayacak. Siyasi partilerin seçime girebilmesi için 41 ilde örgütlenmeleri ve büyük kongrelerini gerçekleştirmeleri gerekecek.

İlçe, il ve büyük kongrelerini iki defa üst üste yapmayan partiler ise seçime katılma yeterliliğini kaybedecek.

Yargı alanında da yasal düzenleme ile birlikte değişiklikler yürürlüğe girecek.

İl Seçim Kurulu başkanları, birinci derecedeki hakimler arasından kur'a ile belirlenecek.

Görme engelliler için 'gizli oy' ilkesi kapsamında yeni düzenleme yapıldı.

Görme engellilerin tek başına oy kullanabilmeleri için oy pusulalarına uygun bir şablon geliştirilecek. İsteyenler, refakatçi dışında şablon desteğiyle oyunu kullanabilecek.

Etiketler : AK Parti mhp Seçim Kanunu
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