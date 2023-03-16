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16 Mart 2023 Perşembe 07:37:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 07:37:00

Seçim için propaganda tarihleri belli oldu

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için propaganda tarihleri belli oldu. Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda başlangıç tarihi 31 Mart Cuma, milletvekili seçimleri için başlangıç tarihi 18 Mart Cumartesi günü olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK Kararı'na göre, Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda başlangıç tarihi 31 Mart Cuma, milletvekili seçimleri için başlangıç tarihi 18 Mart Cumartesi günü olarak belirlendi. Her iki seçim için propaganda bitiş tarihi ise 13 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı ve 28 .Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin propaganda süreçleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Cumhurbaşkanı seçiminde propaganda başlangıç tarihi 31 Mart Cuma, milletvekili seçimleri için başlangıç tarihi 18 Mart Cumartesi günü olarak belirlendi. Her iki seçim için propaganda bitiş tarihi ise 13 Mayıs Cumartesi olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması halinde propaganda süreci 15 Mayıs- 27 Mayıs tarihlerinde olacak.

MABETLERDE, ÜNİVERSİTELERDE, KAMU BİNA VE TESİSLERİNDE PROPAGANDA YASAK

Seçim zamanında genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak. Fakültelerin, öğrenci yurtlarının, teknik ve idari birimlerin bulunduğu etrafı kapalı ve giriş çıkışların kontrollü yapıldığı üniversitelerin kampüslerindeki tüm açık ve kapalı alanların öğrenciler ve personel tarafından ortak alan olarak tamamen kamu hizmeti için kullanılmasından dolayı bu alanlarda seçim propagandası ve seçim toplantısı yapılamayacak.

VATANDAŞLARIN E-POSTA ADRESLERİNE VE TELEFONLARINA PROPAGANDA MESAJI VEYA VİDEOSU GÖNDERMEK YASAK

Vatandaşların elektronik posta adreslerine, taşınabilir ya da sabit telefonlarına görüntülü, sesli veya yazılı mesaj göndermek suretiyle propaganda yapılması yasak olacak. Ancak siyasi partiler kendi üyelerine sesli, görüntülü veya yazılı mesajları her zaman gönderebilecek.

AÇIK YERLERDE GÜNEŞİN BATMASINI MÜTEAKİP İKİNCİ SAATİN SONUNA KADAR HOPARLÖRLE PROPAGANDA YAPMAK SERBEST

Halkın huzur ve rahatını bozmamak ve açık yerlerde güneşin batmasını müteakip ikinci saatin sonuna kadar hoparlörle propaganda yapmak serbest olacak. Ancak başka bir parti veya aday adına açık ya da kapalı yer toplantısı yapılan saatlerde bu toplantının yapıldığı yer ve binalardan işitilecek ve bu toplantıları rahatsız edecek biçimde hoparlörle propaganda yapılamayacak. Ayrıca siyasi partiler istemeleri halinde ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği programa göre varsa belediye hoparlörlerinden bedeli karşılığında eşit suretle faydalanabilecek.

Milletvekilleri, bakanlar ve cumhurbaşkanı adayları resmi hizmete tahsis edilen vasıtaları kullanamayacak

Yurt içinde yapılacak seçim propaganda gezilerine bakanlarla, milletvekillerinin makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla katılamayacak. Bu maksatla yapılacak gezilerde, protokol icabı olan karşılamalar ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak ve resmi ziyafet verilemeyecek. Ayrıca bakanlar ile aday olması durumunda görevde bulunan cumhurbaşkanının da seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında söz konusu durum geçerli olacak.

Etiketler : Resmi Gazete seçim Seçim zamanı

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