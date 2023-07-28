Seçim hezimeti sözde ortakları uçuruma sürükledi! "Buna son vermenin zamanı geldi"

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP'nin, milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye ettiğini belirterek, "İYİ Parti, aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP, zıt kutbu Saadet Partisi'yle, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile seçim ittifakı yaptı. CHP'ye gönül vermiş milyonlarca seçmeninin muhalefetine rağmen, 37 vekilini kendisine zıt görüşlü partilere hediye etti. Peki soruyorum, İYİ Parti aynı tabandan milliyetçi-muhafazakar vatandaşlarımızın oy verdiği sağ partilerle ittifak neden yapmasın?" ifadelerine yer verdi.

"YEREL SEÇİMLERDE PARTİMİZİN CHP İLE HAREKET ETMESİNE KARŞIYIM"



Öte yandan Hatipoğlu, Eskişehir'de bir grup gazeteciyle sohbetinde, genel seçimlerde İYİ Parti'nin, CHP ile birlikte hareket etmesinden dolayı zarar gördüğünü düşündüğünü ifade ederek, "Bu nedenle yaklaşan yerel seçimlerde de partimizin CHP ile ortak hareket etmesine şahsi görüşüm olarak karşıyım. Bu sadece benim değil partimizin milletvekillerinin genel görüşü. Tabii ki sonunda parti ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in değerlendirmeleri ile alınan karara kesinlikle uyacağız. Ben şu anda sadece şahsi fikrimi belirtiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir'de yerel yönetimin uzun yıllardır CHP'de olduğuna işaret eden Hatipoğlu, "Yılmaz Büyükerşen hocamız Eskişehir'de çok büyük işler başardı. Ancak yaşı geldi 88'e. Yeni bir dönemde Eskişehir'e ne verebilir, alternatif yok mu? Bunlar can alıcı sorular." ifadesini kullandı.

"CHP İLE İŞBİRLİĞİ TARTIŞMAYA AÇILABİLİR VE SAĞ PARTİLERİN OLUŞTURDUĞU BLOK DESTEKLENEBİLİR"



İYİ Parti olarak, yürüttükleri genel seçim kampanyasında CHP'den sadece köstek gördüklerini kaydeden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Nobran tavırla karşılaştık her yerde, her alanda. Bize Eskişehir'de hiçbir destek vermediler, biz onlara çok verdik. CHP-İYİ Parti işbirliğinde kaybeden hep biz oluyoruz. Bence artık bu bizim adımıza işlevsiz ortaklığa son verme zamanı geldi.