31 Mart'ta emniyet, jandarma, sahil güvenlik, korucu, gönüllü koruculardan oluşan 594 bin personel görev yapacak.
25 Mart 2024 Pazartesi 10:39:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 10:39:00
Seçim güvenliği için hazırlıklar tamam! 594 bin personel görev yapacak
Kaynak: AA
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Seçim güvenliği için 31 Mart'ta emniyet, jandarma, sahil güvenlik, korucu, gönüllü koruculardan oluşan 594 bin personel görev yapacak.
Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Seçime sayılı günler kala hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.