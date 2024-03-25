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25 Mart 2024 Pazartesi 10:39:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 10:39:00

Seçim güvenliği için hazırlıklar tamam! 594 bin personel görev yapacak

Kaynak: AA

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Seçim güvenliği için 31 Mart'ta emniyet, jandarma, sahil güvenlik, korucu, gönüllü koruculardan oluşan 594 bin personel görev yapacak.

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidiyor. Seçime sayılı günler kala hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

31 Mart'ta emniyet, jandarma, sahil güvenlik, korucu, gönüllü koruculardan oluşan 594 bin personel görev yapacak.

Etiketler : 31 mart seçim seçim güvenliği
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