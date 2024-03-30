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30 Mart 2024 Cumartesi 18:51:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 18:51:00

Seçim günü hava az bulutlu ve açık olacak

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gidiyor. Peki seçim günü hava nasıl olacak? Tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı; 6 ila 10 derece arasında mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcak havanın etkisi, hafta ortasına kadar sürecek.

Yurt genelinde sıcaklık artıyor. Seçim günü, az bulutlu ve açık bir hava olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre; yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Bütün yurtta az bulutlu ve açık bir hava var. bütün bölgelerimizi ağırlıklı açık olacak. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek" dedi.

SICAK HAVANIN ETKİSİ, HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Abdullah Macit sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pazartesi, salı ve çarşamba günü aynı şekilde herhangi bir yağış beklentimiz yok. Bütün bölgelerimizi az bulutlu ve açık olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla olumsuz bir meteorolojik hadisi yok. Denizlerimizde de herhangi bir kuvvetli rüzgar beklemiyoruz.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHRE İLİŞKİN YAĞIŞ BEKLENTİSİ BULUNMUYOR

Macit, "İstanbul, ankara ve izmir'de de yağış beklentimiz yok. Ankara'da önümüzdeki üç gün boyunca 25-26 dereceler civarında hava sıcaklığı var. İstanbul'da 20-21 derece. İzmir'de de pazar günü 30 dereceye hava sıcaklığının ulaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Seçim Hava Durumu Meteoroloji
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