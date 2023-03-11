Seçim değil acıya saygı kampanyası

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzaladı. Seçim takvimi başladı. Vatandaşlar 14 Mayıs'ta sandık başında olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün beklenen seçim kararını imzaladı. Karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak seçim takvimi de resmen başladı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan şunları söyledi:

ANAYASANIN 116. MADDESİ

"Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir."

HAC VE SINAV DÜŞÜNÜLDÜ

Bilindiği gibi seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden yılbaşından hemen sonra kamuoyu ile paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini yaklaşık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerin bazıları şunlardır; her şeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimi ile çakışan bir tarihti. Yine bu tarih yurt giçinde ve yurt dışından yüzbinlerce vatadaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktır. 18 Haziran'ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik."

YÜREKLERİMİZİ YAKAN KAYIPLAR

"Alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Demokratik geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne de tekabül eden bu tarihin milletimiz nezninde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ancak ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı iki büyük deprem seçimle ve seçim tarihi ile ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı."

DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

"Sayıları hızla artan konteyner kentlerimizde zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerimize nispeten daha iyi barınma imkanları sağlıyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşasına da her gün yeni temeller atarak devam ediyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmektir. Esas hedefimiz ise toplamda 800 binden fazla konutu barındıran yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı 270 bin binayı ortadan kaldırarak depremde hasar gören şehirlerimizi adeta sıfırdan kurmaktır."

SEÇİM GÜNDEMDEN ÇIKMALI

"Depremzedelerimizin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek, şehirlerimizi yeniden inşa etmek, üretimi ve istihdamı tekrar yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır. Bu anlayışla ve anayasanın bize verdiği yetki ile daha önce açıkladığımız seçimleri 14 Mayıs tarihinde yenileme kararımızı uygulamaya geçiriyoruz."

BİZ YARALIYIZ, DERTLİYİZ BUNLAR KONUŞUYOR

Başkan Erdoğan, CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in Meclis'te yaptığı konuşmaya tepki göstererek "Bizim bölgeye ne zaman gittiğimizden haberi olmayan bu garipler bu zavallılar daha bizim ikinci gün, ilk gün arkadaşlarım Bakan arkadaşlarım tamamiyle deprem bölgelerindeydi. Bürokratlarımız, teknokratlarımız hepsi deprem bölgelerindeydi" dedi. Erdoğan şunları söyledi:

"Tüm bunlarla beraber belediye başkanlarımız deprem bölgelerindeydi. Ben de hemen ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ardından ikinci turda da Cumhur İttifakı olarak Devlet Bey ile beraber buraları dolaşmaya başladık. Aynı şekilde Sayın Destici ile beraber de dolaştık. Biz yaralıyız, biz dertliyiz, hanımefendi konuşuyor. Öyle senin konuştuğun gibi değil. Hatay milletvekiliymiş, Hatay milletvekili olmak seni bir yere kadar bağlar."

İSKENDERUN'DA GEMİ VAR

"İskenderun'da kruvazuyer gemi var. Şimdi Karpetin gemisi de orada. Bunun yanında çadır da var konteyner de var. Şimdi dersin ki İskenderun'a geldin mi? Evet geldim ama senin haberin yoksa ben ne yapayım? Arkadaşlarım sürekli oraya gittiler ve oradaki çalışmalarda sağolsun belediye başkanı arkadaşımız büyük bir gayretle ailece çalışıyorlar. Ama belki ondan da haberi yoktur."

LİTVANYA İLE GÜNDEM NATO ZİRVESİ HAZIRLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çalışma ziyaretinde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirildi, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere, ittifakı ilgilendiren konuların ele alındığı, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulduğu belirtiliyor.

ADAYLIK İÇİN AFAD'A YARDIM ŞARTI

Başkan Erdoğan partisinden milletvekilliği adaylığı için yeni bir şart getirdiklerini belirterek şunları söyledi: "AK Parti'den milletvekili olmak isteyenler için bir karar aldık. O da ekiplerimizle belirlenecek tutarı AFAD'a yatıracaktır. Deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız tüm müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak, ruberu görüşmelerle kampanyamızı sürdüreceğiz."

DEPREM BÖLGESİNE ÜÇÜNCÜ TUR BAŞLIYOR

İnşallah şimdi tekrar üçüncü tura başlıyorum. Tekrar dolaşacağım. Biz bir taraftan vefat edenlerimiz, tüm yakınlarına Rabbim sabırlar versin. Bir taraftan yaralılarımızı, bir taraftan bu enkazları kaldırarak inşallah yolumuza süratle devam edeceğiz. Şu anda konut yapımlarına başladık. Konut yapımlarını da hızla devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan malum Türkiye'nin risk yapılanması üzerinde de çalışmalarımızın birinci turunu İstanbul'da yaptık, ikinci turu aynı şekilde yapılıyor bunu da devam ettireceğiz.

KADİM ŞEHİRCİLİK GELENEĞİ KORUNUYOR

"İnşa ve ihya faaliyetlerimizi kadim şehircilik geleneklerimizi yaşatan, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyan bir anlayışla yürütüyoruz. Tüm bu konutları etap etap tamamlayarak 3,5 milyon insanımıza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanları oluşturana kadar durup dinlenmeden çalışmakta kararlıyız. Aynı şekilde ülkemiz genelinde uyguladığımız kentsel dönüşüm projeleri ile afete dirençli şehirlerin inşasını hızlandırıyoruz. Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya ve şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ederek insanlarımızı bir an önce yuvalaranı kavuşturmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyor. Yıkımın yaralarını süratle saracak bir program uygulamamız gerekiyor."

EMİNE ERDOĞAN'DAN YARDIM TEŞEKKÜRÜ

Başkan Erdoğan'ın işe Emine Erdoğan, Litvanya Devlet Başkanı'nın eşi Diana Nauseda ile bir araya geldi. Erdoğan "Dost ülke Litvanya'nın personel, ilaç/tıbbi malzeme desteğini daima hatırlayacağız. Acımızı paylaştıkları ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

TDT GENEL SEKRETERİ ÖMÜRALİYEV'İ KABUL ETTİ

Başkan Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.