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Seçim coşkusuna kalbi dayanmadı
29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:38:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 00:38:00

Seçim coşkusuna kalbi dayanmadı

Kaynak: İHA

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhurbaşkanı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması coşkuyla kutlanırken fenalık geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Seçim sonuçlarının açıklanması ile ilçede büyük coşku yaşanırken, Camivasat Mahallesi, Baraj Caddesi girişi park kısmında 67 yaşındaki Ali Akkaya isimli fenalık geçirdi.

Şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polisinin araştırması sürüyor.

Etiketler : Seçim sonuçları Balıkesir Erdoğan
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