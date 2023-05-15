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15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:15:00

Seçim 2. tura kaldı! 50 bin yeni seçmen oy kullanacak

Kaynak: TRT Haber

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14 Mayıs seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez oy kullandı. Seçimin ikinci tura kaldı, 28 Mayıs'a kadar 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin genç seçmen ilk defa sandık başına gidecek.

Türkiye ve yurt dışındaki seçmenler yoğun bir katılım gösterdi. 60 milyona yakın seçmen oy kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde bu yıl 6 milyona yakın genç ilk defa oy kullandı.

Gençlerin 1 milyona yakını İstanbul'da sandık başına gitti.

İKİNCİ TURDA 50 BİN SEÇMEN DAHA OLACAK

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldı, 18 yaşına girecek yaklaşık 50 bin yeni seçmen bulunuyor. Seçmenler nerede oy kullanacağını YSK'nın internet sitesi ve e-devlet üzerinden görebilecek.

Cumhurbaşkanı adayları yeni genç seçmen kitlesini kazanmak için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

28 Mayıs tarihine kadar olan süreçte gençlere yönelik etkinliklere daha da ağırlık verilecek.

Etiketler : 14 mayıs seçimleri seçim seçmen oy ikinci tur
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