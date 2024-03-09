Seçil Erzan'la yüzleşen Arda Turan: Paramı versin de isterse çıksın

İstanbul'da Denizbank'ın şube müdiresiyken gizli fon yöntemiyle yüksek kâr vaat ederek futbol dünyasının önemli isimleri ve çevresindeki kişileri 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Seçil Erzan 4. kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya eski futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu ve kaleci Fernando Muslera da katıldı. Müştekiler, Erzan'dan çok 'bankanın yönetim kurulundaki isimlerine güvenerek para yatırdıkları'nı söyledi.

FAİZE GİRMEM, FON'A KANDIM

Turan, hayatında hiç faiz almadığını belirterek, "Fon olduğunu söyleyerek beni ikna etti. 7.5 milyon dolar kaybettim. Şartları zorlamasına rağmen hakaret etmemeye çalıştım" dedi. Mahkeme Başkanı'nın "Seçil Erzan etkin pişmanlıktan yararlansın mı?" sorusuna Turan, "Paramı geri alırsam Seçil yatmasın ama Erzan'dan şikayetçiyim" yanıtını verdi.

TERİM'İN PARASINI VERDİM

Seçil Erzan ise ifadesinde, "Hoca önce 300 bin sonra 1 milyon dolar verdi. 2023 Nisan'a kadar yatırılan tüm tutarları Fatih Terim'e ödedim" dedi. Erzan şunları söyledi; "Arda Turan 10 milyon 736 bin dolar getirip 7 milyon 920 binini geri aldı. 2.8 milyon alacağı kaldı. Semih Kaya benden 4 milyon 275 bin dolar fazla aldı."

SAF OLMASAM PARA VERMEZDİM

Mahkeme Başkanı Arda Turan'a "Bunun dolandırıcılık olduğunu ne zaman anladınız?" diye sordu. Turan, "Emre ağabey arayınca anladım. Bu konularda safım, saf olmasam bu kadar parayı verir miyim?" şeklinde konuştu. Turan bir kez Erzan'a dönüp "Arkamdaki kadın adına üzgü- nüm" ifadesini de kullandı.

Arda Turan, gazetecilere gülümseyerek, "Günaydın" dedi.

1.5 AYDA YÜZDE 35 KÂRLA İKNA ETTİ

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 2011'den beri tanıdığı Erzan'ın kendisini arayıp fondan bahsettiğini; 1.5-2 ayda % 35'lik kâr teklifini kabul ettiğini anlattı. Takım tercümanı Musa Mert Çetin aracılığıyla parayı bankanın Levent şubesinde teslim ettiğini ancak bir belge almadığını öne süren Muslera "1.2 milyonluk yatırımın karşılığında 700 bin dolar geri verdi. Bazı ünlü kişilerin de fonda paralarının olduğunu söyleyerek beni rahatlatmaya çalıştı" şeklinde konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Muslera'nın moralsiz olduğu görüldü.

FATİH HOCA HAMİLİK YAPTI

Eski futbolcu Emre Belözoğlu, 4.2 milyon dolar verdiğini; hiç para almadığını söyledi. 'Gizli fon'u Fatih Terim'in damadı olan kuzeni Volkan Bahçekapılı'dan duyduğunu belirten Belözoğlu, "Telefonda görüşüp bilgi aldım. Bankacılık işlemi yaptığımı düşündüm, şüphelenmedim. Fonda Fatih Terim'in parası olduğunu söyledi ama bu konuyu hocayla görüşmedim" dedi. Dolandırıldığını anladıktan sonra banka şubesine neden Fatih Terim'le gittiği sorulan Emre Belözoğlu, "Bize hamilik yapması içindi" karşılığını verdi.

Emre Belözoğlu duruşma salonuna erken girdi; görüntü vermedi. Konuşmasına Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı.

POLİS ZORUYLA GETİRİLECEK

Eski futbolcu Selçuk İnan duruşmaya gelmedi. Bir sonraki duruşmaya polis nezaretinde getirilmesi bekleniyor.

ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR

Futbolcular, Seçil Erzan'ın önündeki kürsüye çıkarak ifade verdi; daha sonra sanıkların getirildiği alandan arka koridora çıkarılıp adliyeden ayrıldı.

YENGESİNE ÇIKIŞTI

Seçil Erzan, darp edildiğini görme- diğini söyleyen Nilgün Arabacı'ya sesi titreyerek "Yenge doğruyu söyle" diyerek tepki gösterdi. Erzan'ın duruşmaya siyah pantolon ceketle katıldığı görüldü.