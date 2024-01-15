Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
15 Ocak 2024 Pazartesi 20:47:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 20:47:00
Gizli fon davasında ara karar: Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
- Gizli fon davasında ara karar: Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
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