Köylülerin parası dosyaya böyle girdi

Ünlü futbolcular ile işadamlarının milyar dolarlar kaptırdığı fon vurgununun izini süren AKŞAM, Tekirdağ Kapaklı'daki Yanıkağıl Köyü'ne ulaşmıştı. Tutuklu banka müdiresi Seçil Erzan'a çantacılık yapan Nazlı Can'ın bu köyde yaşadığı ortaya çıkmıştı. Nazlı Can'ın traktörünü, tarlasını satıp kredi çeken köylülerin paralarını alıp Seçil Erzan'a ulaştırdığı ileri sürülmüştü. İddianamede içi para dolu çanta ile görüntüsü yer alan Nazlı Can'ın, bazı köylülerin paralarını kendi adına 'gizli fona' yatırdığı, bazı vatandaşların paralarını ise, "Bu rakam çok yüksek" diyerek Seçil Erzan ile irtibat kurdurduğu iddia edilmişti. Köy Muhtarı Yücel Başaran'ın önce doğruladığı, ardından yalanlamaya çalıştığı skandalın soruşturma dosyasında da yer aldığı ortaya çıktı.

NAZLI CAN'IN YAKIN ÇEVRESİ

Dosyaya giren evrakta "Nazlı Can" ve "Nazlı Can'ın yakın çevresi" denilerek iki başlık açıldığı görüldü. Nazlı Can'ın köylülerden aldığı paralar ilk başlıkta, Seçil Erzan'a yönlendirdiği paralar ise ikinci başlıkta yer aldı. Tutuklu banka müdiresi Seçil Erzan, savcılığa verdiği ifadesinde, banka yöneticilerinin 9 Nisan'da kendisini Çorlu'daki evinden alıp Zincirlikuyu'daki Genel Müdürlüğe getirdiğini söylemiş; iki gün süren toplantıyı şöyle anlatmıştı: "Hem 9 Nisan Pazar günü hem de 10 Nisan Pazartesi günü Denizbank'ta benimle birlikte Sermin Tekin, Ali Murat Dizdar, Cenkİzgi (Teftiş Kurulu Bölüm Müdürü), Tanju Kaya (İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı) bir liste oluşturduk. Bu listede kimin ne kadar para verip ne kadarını geri aldığını yazdım."

Soruşturma dosyasına giren listenin söz konusu toplantıda hazırlanan liste olduğu ileri sürüldü.

BOŞ ARAZİYE GÖTÜRÜP VİDEO ÇEKMİŞLER

Seçil Erzan'ın Çorlu'daki evinden tefeci tarafından kaçırılıp boş araziye götürüldüğü öğrenildi; o anların görüntü ortaya çıktı. Erzan, 'Muci' diye bahsettiği üniversite arkadaşının İranlı eşi Hakkani'den para aldı; geri ödedi. Hakkani daha fazlasını isteyince ikili başka bir tefeciden 10 milyon lira alıp 14 milyon TL'lik senet imzaladı. Kendisini alıkoyan Hakkani'nin söylediklerini tekrarlayan Erzan'ın, "Merhaba Süleyman Amca. Sana vermiş olduğumuz Muci'nin ve Nazlı'nın senetleriyle ilgili hiçbir şey yapma" dediği duyuldu.

'BANKA SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLSİN' TALEBİ

Dolandırıcılık davasının 13 müştekisi, dosyada "bankacılık zimmeti" suçundan verilen takipsizlik kararına itiraz etti. Talep üzerine soruşturma savcılığı, takipsizlik kararını ve 12 klasörden oluşan dosyayı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdi. İki müşteki de, 'bankacılık zimmeti' soruşturmasına izin vermeyen BDDK'nin kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle İstanbul 9. İdare Mahkemesine dava açtı.

CANDAN KARDEŞLERLE AYNI KOĞUŞTA

Seçil Erzan, kara para aklama soruşturmasında tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle Silivri Cezaevi'nde 3 kişilik aynı koğuşa yerleştirildi.

ZABITA AMİRİ GÖREVİNİ DE KAYBETTİ

Seçil Erzan'ın dolandırdığı isimlerden zabıta amiri Hüseyin Eligül hem parasından hem de işinden oldu. Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Karakurt, Eligül'ün pasif bir göreve çekildiğini belirterek şöyle konuştu; "Zabıta amirine bu kadar parayı nereden bulduğunu sorduk. Tarla sattığını söyledi. Erzan'ın yatalak annesine Eligül'ün eşi bakıyormuş. Eskiden dostlukları olduğu için çok inanmışlar. Meclis üyesi bir arkadaşımız da dolandırılmış."