Seçil Erzan'ın babasının arkadaşı da dolandırılmış! "Tezgâhımı sattım, fona yatırdım"

Ünlü futbolcular ile iş adamlarının milyar dolarlar kaptırdırdığı fon vurgununun izini süren AKŞAM, tutuklu banka müdiresi Seçil Erzan'ın ilk mağdurlarından Hasan Çorbacı'ya ulaştı. Çorlu'da yaşayan Çorbacı, Seçil'in babasının yakın arkadaşı olduğunu belirterek, "Seçil elimizde büyümüştü, o yüzden güvendik. Çocukluğundan beri kendisini tanıyorduk" dedi. Hayatı boyunca yaptığı tüm yatırımı Seçil'e kaptıran ve geri alamayan Çorbacı, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Ailesiyle çok yakındık. Ondan öyle bir şey hiç beklemedik. Aklımın ucundan bile geçmedi. İstanbul'a gittiğinde çok değişti. Tekirdağ'da pazarcılık yapıyordum. Ailesi de pazarcıydı. Kardeşimiz orada diye çalıştığı bankaya hesap açtırdık. Pazarcılığı bıraktım, tezgahlarımı, evimi, arabamı sattım. Mallarımı sattıkça, yüksek faizli özel fon vaadiyle tüm birikimimi Seçil'e verdim. 'Size Euro Bond alacağım, getirisi daha yüksek' dedi. Önce 50 bin TL, sonra 40 bin TL verdim. Annemden miras düşmüştü, o parayı da verdim. 2016'dan beri Seçil'e parça parça verdiğim tutar 700 bin TL'yi aştı. Evimi o zamanlar 130 bin liraya satmıştım. Yıllar sonra toplanan paramı sorduğumda '4 milyon liranız var' dedi. Ben de Çorlu'da bir arsa buldum ve 1 milyon 200 bin liraya aldım. Parasını da Seçil'den istedim. Ancak bana 'Şu anda paranı bozdurma, zarar edersin' dedi, hiç geri ödeme almadım. Aradım, telefonlara çıkmadı, sadece WhatsApp'tan yazdı."

'KÖYDE BAŞKA MAĞDURLAR VAR'

37 senedir sokak esnafı olarak çalıştığını belirten Çorbacı, "Bütün birikimlerim avucumdan uçtu gitti. İki kızım var, çocuklarımın geleceği hiç oldu. Emekliyim, emekliliğimi yaşayacağım yerde ihtiyacım olduğu için asgari ücrete otel lobisinde çalışıyorum" dedi.

Çorbacı, AKŞAM'ın gündeme getirdiği Seçil Erzan ve çocukluk arkadaşı olan 'çantacısı' Nazlı Can'ın memleketi Tekirdağ'ın Yanıkağıl Köyü'nde de mağdurlar olduğunu belirterek şunları söyledi: "Evet bazı mağdurlar olduğu benim de kulağıma geldi ama isimlerini bilmiyorum. İnsanlar korktukları, utandıkları için açıklamaktan çekiniyor" dedi.

ARDA TURAN 33 MİLYON TL KREDİ ÇEKİP ELDEN VERDİ

Yüksek kârlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık davasında 7.5 milyon dolar ile en fazla para kaptıran Arda Turan'ın, Seçil Erzan'ın müdür olduğu şubeden 3 saate 33 milyon lira kredi çekip yine Erzan'a teslim ettiği ortaya çıktı. Arda Turan'ın Seçil Erzan'la yaptığı bir WhatsApp konuşmasında, "Ben senin için arsamı sattım, işyerimi sattım. Kredi çekip sana teslim ettim" yazdığı görülmüştü. Bu kredinin detayları ortaya çıktı. Buna göre döngüyü sağlayamayan Erzan, sıkışınca Arda Turan'dan destek alıyordu. Arda Turan'ın da parası bitince kendi banka şubesinden ünlü futbolcuya kredi çektirerek döngüyü sürdürmeye devam ediyor.

İŞLEMİ ÜÇ SAATTE YAPTI

Kredi çekilirken bankanın iç denetim mekanizması devreye girince Erzan'ın şube çalışanlarını atlatmak için türlü bahaneler uydurduğu görülüyor. Sonunda da banka görevlisi ikna oluyor. Akabinde banka görevlisi, 'Tapu beyan edecek ise belirttiğiniz şekilde işlem yapabilir' diyor. Yüklü bir miktar para var. Karşılığında ne olacağını sorunca da Erzan, 'Ben halledeceğim. Tapuyu aldığında beyan edebilecek' diyor. Böylece Arda Turan'a 3 saatte 33 milyon liralık kredi çıkıyor. Arda Turan parayı yine Seçil Erzan'a teslim ediyor. Bu şekilde döngü bir müddet daha devam ediyor.

BANKA ŞUBESİNDEKİ 'PARA TRANSFERİ' KAMERADA

Dosyaya giren bankaya ait bazı güvenlik kamerası görüntülerinde, tutuklu sanık Ali Yörük'ün, iddiaya göre bazı müştekilerden alarak yanında getirdiği poşetin içindeki parayı bankada teslim etmesi yer aldı. Yine sanık Seçil Erzan ile yanındaki iki kişinin, 27 Eylül ila 2 Aralık 2022'de masanın üzerindeki paraları çantaya koymaları da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SEMİH KAYA KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU! 'YATIRIMIN NERESİ AÇGÖZLÜLÜK?'

Semih Kaya, "Bankaya güvendim. Yatırımın neresi açgözlülük? Kimseyi dövmedim. Köyündeki insanları bile kandırmış, ben de dolandırıldım" dedi.

Seçil Erzan, savcılık ifadesinde en çok Semih Kaya'yı 'tehditle para aldı' iddiaları ile suçlamıştı. Kaya, katıldığı Youtube programında kendini şu sözlerle savundu: "Kesinlikle dövmedim. Benim bir annem var, benim yeğenim var. Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Beni kadına şiddetle itham etmesinler. Galatasaray'daki her oyuncu gibi benim de maaşım Denizbank'a yattı. Ben oradan kendisiyle iletişime girdim. Bankacı orada belirli sözleşmelerle bana belirli şekilde paramın değerleneceği söylediği için ben bankaya güveniyorum. Benim burada güvendiğim kişi Seçil Erzan değil."

Avukat Ahmet Kurutluoğlu, Kaya'nın verdiği paranın 4 milyon 100 bin dolar civarında, geri aldığının ise 3 milyon 500 bin küsur dolar civarında olduğunu söyledi.

'KAMERALAR İNCELENSİN'

"Fon olduğunu söylüyorlar size, paranızın nemalanacağını söylüyorlar. Bunun neresi açgözlülük? Siz hayatınız boyunca çalışmışsınız, belirli bir yaşa gelmişsiniz, ben ondan 5 ay sonra da futbolu bıraktım. Şimdi dolandırılmışım hâlâ suçlanıyorum. Kendi köyündeki komşusunu, çiftçisini, marketini dolandırmış bir kişinin söylediği şeyden dolayı şu an insanların gözünde ben yargılanıyorum."

Erzan'ın evinde neler olduğunu da anlatan Kaya: "Fotoğraf atıp fondan para geldiğini söyledi. Meğer kurguymuş, ben de gittim oraya. Zararım var çünkü, ana paramı tamamlamam gerekiyor. Gittim, annesi ve yardımcısı vardı. Kapının önünde karşıladı, içeri girmedim. Beni oraya yem gibi çağırdı. Para alacağımı düşündüm. Sistemden para çıkamadığını söyledi. Kendi evinde bütün kamera kayıtlarını incelesinler, nasıl girmişim ne şekilde çıkmışım."

11 KİŞİ HAKKINDA ZORLA GETİRİLME KARARI

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi, Semih Kaya ve Erzan'ın eski sevgilisi olduğu öne sürülen Av. Candaş Gürol'un da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında 'tanık' sıfatıyla zorla getirme kararı çıkardı. Mahkeme, müştekiler Arda Turan, Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Buse Terim Bahçekapılı, Bülent Çeviker ve İsmail İbrahim Çağlar'ın 12 Ocak'ta görülecek ikinci duruşmada hazır bulunabilmeleri için avukatlarına süre verilmesine karar verdi.

Türk basınında Seçil Erzan yerine kullanılan 'meşhur fotoğraf' ise 2018'de bir etkinlikte çekildi.

MİLYONER SOPHİA SEÇİL ERZAN OLDU!

Her gün onlarca haberi yapılan milyon dolarlık fon vurgunun başaktörü Seçil Erzan'ın yerine onun fotoğrafı kullanılıyor. Gazete ve internet sitelerinde Seçil Erzan zannedilerek kullanılan kadının adı Sophia Amoruso... 49 yaşındaki Amerikalı milyoner Sophia, aslında bir CEO. 2006'da henüz 24 yaşındayken e-BAY'de mağaza açtı. 2008'de 'Nasty Gal' isimli online satış mağazasını kurdu.

Nasty Gal, o dönem ABD'nin en hızlı büyüyen e-ticaret mağazası oldu. New York Times, 'teknolojinin kül kedisi' olarak haberleştirdi. 2013'te yaşayan en seksi CEO ilan edildi. 2014'te otobiyografisi dizi oldu. 2017'de kadınlara video içerik üreten Girlboss Medya'yı kurdu.

'YARGI SÜRECİNİ BEKLEYECEĞİZ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Tunç'a eski bankacı Seçil Erzan'ın hayali fon yaratarak futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasına ilişkin dava soruldu. Yargılama sürecinin devam ettiğine işaret eden Bakan Tunç, ikinci duruşmanın 12 Ocak'ta görüleceğini belirterek "Hep beraber yargı sürecini bekleyeceğiz" dedi.