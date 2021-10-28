Şebnem'i vahşice katletti! Caniyle ilgili korkunç gerçek

Alınan bilgiye göre, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) evinden bağrışma sesleri duyan ve evden çıkan bir kişinin otomobiliyle uzaklaştığını gören komşuları polise haber verdi.

Polis ve sağlık ekipleri, evin salonunda boğazından bıçaklanmış halde yatan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden otomobille kaçtığı öne sürülen kadının erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (25), polis ekipleri tarafından Saltak Caddesi'nde 20 ABK 989 plakalı otomobil içinde gözaltına alındı.

- AYRILMAK İSTEDİĞİ İÇİN BIÇAKLANDIĞI İDDİASI

Zanlının ilk ifadesinde bir altın toptancısında çalıştığını, gıda mühendisi olan kız arkadaşı Şebnem Şirin'in evine zaman zaman gittiğini, bir süredir kendisinden ayrılmak istemesi nedeniyle bu sabah 6.00 civarında aynı evde tartıştıklarını anlattığı öğrenildi.

İfadesinde maktul ile aralarındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine karşılıklı olarak birbirlerine bıçakla saldırdıklarını iddia ettiği belirtilen zanlı, boğazı ve yüzünden yaralanan kadının yere yığıldığını, bu sırada kendisinin de elinden yaralandığını öne sürdüğü kaydedildi.

Olayın ardından abisini olay yerine çağırdığını ve olayı polise bildirmesini istediğini anlatan zanlının daha sonra ise olay yerinden kaçtığını ifade ettiği kaydedildi.

Öte yandan polisin evde yaptığı incelemede olay yerinde kan izleri bulunan iki meyve bıçağı tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Şebnem Şirin'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı.

Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Zıbıncı'nın (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Zıbıncı, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.

Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı tarafından öldürülen 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin'in cenazesi toprağa verildi.

Yakınlarınca Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgundan alınan Şirin'in cenazesi, annesi Pervin Tokat'ın yaşadığı İncilipınar Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek, helallik alındı.

Ardından Ulu Cami'de düzenlenen cenaze törenine, aile üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, bağımsız Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Tabuta sarılan anne Pervin Tokat, "Bebeğimdi o benim, meleğimdi. Canım yavrum. Nasıl kıydın ona?" diyerek gözyaşı döktü.

İzmir'de yaşayan ve ölüm haberini alınca kente gelen babası Halil Şirin ile kardeşi Şevket Şirin de genç kızın tabutu başında gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından Güney ilçesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

- KADINLAR "5 DAKİKALIK OTURMA EYLEMİ" YAPTI

Cenaze namazının ardından cami dışında toplanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Karaca'nın da aralarında olduğu bir grup kadın, 5 dakikalık "oturma eylemi" yaptı.

Karaca, yaptığı konuşmada, Şirin'in ailesini yakından tanıdığını belirterek şunları söyledi:

"Bugün bizim için çok üzüntülü bir gün. Burada hep birlikte, bir kızımızın daha canı yanmasın diye oturduk. 5 dakika sustuktan sonra, artık susmayalım. 'Bir kızımız ve kardeşimiz daha aramızdan eksilmesin' diyoruz. Şebnem ölümün yakışmayacağı kadar iyiydi. İnsanları, hayvanları seven birisiydi. Her sabah evdeki hayvanını bırakın, sokaktakiler besleyen birisiydi. Bütün kadınlara başsağlığı diliyorum."