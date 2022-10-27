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27 Ekim 2022 Perşembe 09:18:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 09:18:00

Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi

Kaynak: Sabah

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Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Ankara Adliyesi'ne sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Etiketler : şebnem korur fincancı adliye terör suçlaması pkk propaganda iftira tsk
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