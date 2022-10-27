Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
Kaynak: Sabah
Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı adliyeye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "terör örgütü propagandası yapmak” suçundan İstanbul'da gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı ve Adli Tıp Uzmanı Şebnem Korur Fincancı Ankara Adliyesi'ne sevk edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındıktan sonra Ankara'ya getirilen Fincancı'nın Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Hastaneden alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edilen Fincancı'nın soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.
- Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
- 29 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
- Numan Kurtulmuş: Hala devletin içinde birtakım kriptolar var
- Fuat Oktay'dan Meclis'te Fincancı tepkisi: Kimse cüret edemez
- Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı
- Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda değişiklik teklifi Komisyon'da kabul edildi