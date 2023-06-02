Schengen vizesi üzerinden algı operasyonu... Sosyal medyadaki iddialar yalanlandı

"Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularında aldığı ret oranı, Rusya'nın 5 katına çıktı" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

SchengenVisalnfo.com verileri incelendiğinde 2022 yılında Türkiye'nin Schengen vizesinden aldığı ret oranının yüzde 15,5 olduğu, Rusya'nın ise ret oranının yüzde 10 olduğu görülmektedir.

Ayrıca Türkiye'nin vize ret oranı, güncel olarak yüzde 15,38 oranla dünya ortalaması olan yüzde 17,9'dan daha düşük seviyededir.

"Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularında aldığı ret oranı, Rusya'nın 5 katına çıktı" iddiası doğru değildir.