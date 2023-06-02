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02 Haziran 2023 Cuma 20:16:00 - Güncelleme:02 Haziran 2023 Cuma 20:16:00

Schengen vizesi üzerinden algı operasyonu... Sosyal medyadaki iddialar yalanlandı

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İletişim Başkanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında paylaşılan Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularında aldığı ret oranının Rusya'nın 5 katına çıktığına yönelik iddiaları yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin vize ret oranının dünya ortalamasından daha düşük seviyede olduğu ifade edildi.

"Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularında aldığı ret oranı, Rusya'nın 5 katına çıktı" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

SchengenVisalnfo.com verileri incelendiğinde 2022 yılında Türkiye'nin Schengen vizesinden aldığı ret oranının yüzde 15,5 olduğu, Rusya'nın ise ret oranının yüzde 10 olduğu görülmektedir.

Ayrıca Türkiye'nin vize ret oranı, güncel olarak yüzde 15,38 oranla dünya ortalaması olan yüzde 17,9'dan daha düşük seviyededir.

"Türkiye'nin Schengen vizesi başvurularında aldığı ret oranı, Rusya'nın 5 katına çıktı" iddiası doğru değildir.

Etiketler : İletişim Başkanlığı dezeformasyonla mücadele merkezi schengen vizesi
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