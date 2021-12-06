İBB borç batağında

Sayıştay'ın kamuoyuna açıkladığı 2020 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raporu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin doğru dürüst hizmet yapılmamasına rağmen 2 yıl içinde borç batağına saplandığını ortaya çıkardı. Sayıştay'ın 2020 yılı mahalli idareler raporlarına göre, İBB'nin kanunda belirtilen borçlanma limitini de aşarak, 2020 yılında toplam borcunun bir önceki yıla göre 12.5 milyar TL arttığı, 43.4 milyar TL'ye çıktığı belirlendi. Bu durum sadece 1 yıl içinde İBB'nin borçlarının 2019 yılına göre yüzde 40.65 oranında arttığını ortaya koydu. Raporda yer alan bilgilere göre, İBB'nin kısa vadeli borçları 2019 yılında 11.37 milyar TL iken 2020 yılında 14.59 milyar TL'ye çıktı. Uzun vadeli borçlarda ise durumun daha da vahim olduğu görüldü. İBB'nin sadece 1 yılda uzun vadeli borçlarının 19.49 milyar TL'den 28.81 milyara çıktığı tespit edildi.

BORÇ GELİRİN 2.2 KATI

Sayıştay Raporu'nda yer alan verilere göre İBB'nin toplam borç miktarı belediyenin yıllık gelirinin 2,2 katı seviyesinde. Raporda İBB'nin yatırım harcamalarının da yüzde 14.59 düştüğü belirlendi.