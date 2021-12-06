VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran Cumhurbaşkanı Reisi çalışmaları nükleer anlaşmaya göre yürüttüklerini söyledi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyetinin Fukuşima ziyaretine Kovid-19 engeli
Barış Pınarı bölgesinde sızma girişimi önlendi
Başkan Erdoğan'ın ziyaretiyle yeni anlaşmalar yolda!
Heyecanlandıran sözler: Yüzlerce yatırımcı sıra bekliyor
Tarımda yeni devrim kapıda: Bir yıl ek 10 yıl biç
Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te saldırdı: 2 Peşmerge öldü
Müthiş haber! Günde 100 milyon metreküp gaz
Esad Suriye'yi narko-devlete dönüştürdü
İBB borç batağında
Meteoroloji saat ve gün verdi!
Irak'tan Bayraktar TB2 adımı!
2022'ye hazır
Kıbrıs'ın mavisi Funda'nın yeşili
Borçla uyumaktan sıkıldım
İki önemli psikolojik gıda: Sevgi ve güven
Bir kan testiyle öğreniliyor
Bel kireçlenmesi yaşamınızdan çalmasın
Kışı turp gibi geçirin
Engellileri en çok dışlanma yaralıyor
Yeniden cumhurbaşkanı seçildi
Van'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Üsküdar Belediyesinden üniversite öğrencilerine doğal gaz faturası desteği
Türkiye'den Nijer ve Mali'ye taziye mesajı
06 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 09:26:00

Sayıştay tespit etti: İBB borç batağında

ABONE OL

İmamoğlu İBB'yi borç batağına soktu. Sayıştay Raporu'na göre kanuni limitin üzerinde borçlanan İBB'nin borç yükü, 1 yılda %40.65 oranında arttı.

Sayıştay'ın kamuoyuna açıkladığı 2020 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raporu, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin doğru dürüst hizmet yapılmamasına rağmen 2 yıl içinde borç batağına saplandığını ortaya çıkardı. Sayıştay'ın 2020 yılı mahalli idareler raporlarına göre, İBB'nin kanunda belirtilen borçlanma limitini de aşarak, 2020 yılında toplam borcunun bir önceki yıla göre 12.5 milyar TL arttığı, 43.4 milyar TL'ye çıktığı belirlendi. Bu durum sadece 1 yıl içinde İBB'nin borçlarının 2019 yılına göre yüzde 40.65 oranında arttığını ortaya koydu. Raporda yer alan bilgilere göre, İBB'nin kısa vadeli borçları 2019 yılında 11.37 milyar TL iken 2020 yılında 14.59 milyar TL'ye çıktı. Uzun vadeli borçlarda ise durumun daha da vahim olduğu görüldü. İBB'nin sadece 1 yılda uzun vadeli borçlarının 19.49 milyar TL'den 28.81 milyara çıktığı tespit edildi.

BORÇ GELİRİN 2.2 KATI

Sayıştay Raporu'nda yer alan verilere göre İBB'nin toplam borç miktarı belediyenin yıllık gelirinin 2,2 katı seviyesinde. Raporda İBB'nin yatırım harcamalarının da yüzde 14.59 düştüğü belirlendi.

Etiketler : Sayıştay Raporu İBB Ekrem İmamoğlu CHP
Dava sürecinde böyle olsun istemezdim

Dava sürecinde böyle olsun istemezdim
‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı

‘Üç Kız Kardeş'e tescilli yakışıklı
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Muslera aile keyfinde

Muslera aile keyfinde
Dedikoduyu sevmiyormuş

Dedikoduyu sevmiyormuş
Yatırımlarımı çocuklarımın eğitimine yaptım

Yatırımlarımı çocuklarımın eğitimine yaptım
Hakan Ural: Aşımızı olalım

Hakan Ural: Aşımızı olalım
Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü

Anıl Altan ‘Aşk Mantık İntikam'la setlere döndü
Engin'in bir tanesi

Engin'in bir tanesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER