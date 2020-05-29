Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, Sayıştay'ın kuruluşunun 158'inci yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sayıştay'ın bin yılı aşkın Türk devlet geleneğinin en önemli kurumlarından biri olduğunu ifade eden Baş, Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu Devletinin denetim kurumu olan Divanı İşraf'tan bugünkü sistematiğin temelini oluşturan Divan-ı Muhasebat'a dönüşen Sayıştay'ın, bugüne kadar önemli bir tecrübe birikimiyle 158'inci kuruluş yılını kutladığını söyledi.

Baş, kullanılan kamu kaynağının büyüklüğü dikkate alınarak yapılan denetimler çerçevesinde, 2012 yılından itibaren her yıl 500 civarında kamu idaresi ve işletmesinin denetlendiğine işaret ederek, bu denetimler sonucu düzenlenen denetim raporları ile yargı kararlarının internet sitesinde kamunun erişimine açıldığını, bunun şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından önemli bir kriter olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda, geçen yıl düzenlenen 511 mali denetim raporu ile bu raporlarla birleştirilen 275 performans denetimi raporunun da web sitesine konulduğunu hatırlatan Baş, "Denetimde olduğu gibi rehberlik faaliyetleri açısından da öncelik, sorunlu alanların tespitindedir. Sorunlu alanların tespitine yönelik veri analizi yapabilmek amacıyla bu dönemde bilgi sistemlerine ilişkin kapasitemizi geliştirerek büyük bilişim merkezi oluşturduk. Bu çerçevede, geliştirdiğimiz Veri Analiz Programı (VERA) ile kamu idarelerinin muhasebe verilerini dijital ortamda alıp analizler yapabilmeye, hataların tespit ve takibine imkan sağlanmıştır." diye konuştu.

Mali yönetim başta olmak üzere, kamu idarelerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına ilişkin olarak da eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlatan Baş, şu değerlendirmede bulundu:

"Rehberlik faaliyetleri, kamuda kurumsal yönetim anlayışının ve kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. 2019 yılında denetime alınan kamu idarelerinde, 'İç Kontrol Sistemi, Kurumsal Risk Yönetimi ve Stratejik Yönetimin Değerlendirilmesine İlişkin Denetim Prosedürleri' uygulanmış, kurumların iç kontrol sistemleri, kurumsal risk ve stratejik yönetimleri bu kapsamda değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur. Ayrıca denetimlerde ön plana çıkan bulgu ve eleştirilerle kamu idarelerinin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlanmaktadır. Geçtiğimiz yıl gündeme getirilen bulgu ve eleştiriler çerçevesinde kamu idareleri tarafından çok sayıda düzenleyici işlem gerçekleştirilerek uyum sağlanmıştır. Rehberlik faaliyetlerinin öngörüsü ve sonucu 'Testi kırılmadan önce önlem almaktır.' şeklinde özetlenebilir. "

"Uluslararası toplantılarımızı video konferans yöntemiyle yapıyoruz"

Baş, Sayıştay'ın uluslararası alanda da aktif roller üstlendiğine dikkati çekerek, Avrupa Sayıştaylar Teşkilatının (EUROSAI) 2017-2021 dönemi için yönetim kurulu başkanlığını, Ekonomik İşbirliği Organizasyonu Ülkeleri Sayıştaylar Teşkilatının (ECOSAI) yönetim kurulu üyeliğini yürüttüklerini dile getirdi.

Asya Sayıştaylar Teşkilatının (ASOSAI) yönetim kurulu üyeliğini, 2018 yılından itibaren de denetim kurulu üyeliğini yürüttüklerini hatırlatan Baş, şöyle konuştu:

"Son dönemde Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler dolayısıyla üyesi olduğumuz uluslararası teşkilatların birçok faaliyeti ertelendi. EUROSAI Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyorum. Bu sene mayıs sonunda Genel Kurulumuzu yapacaktık ancak bunu ertelemek zorunda kaldık. Aynı şekilde ASOSAI'nin de Yönetim Kurulu toplantısı martta yapılacaktı. O toplantı da ertelendi. Kovid-19 salgını dolayısıyla bir takım tedbirler alındığı için yüz yüze, ikili ya da çok taraflı toplantıları ertelemek durumunda kaldık. Bu durumda EUROSAI Genel Kurulunu önümüzdeki yıl yapacağız. Biz uluslararası platformlarda çalışmalarımızı video konferans sistemiyle sürdürüyoruz. EUROSAI'nin kendine ait bir video konferans aracı var. Önümüzdeki hafta EUROSAI yönetim kurulu toplantısını video konferans ile yapacağız."

"Denetimlerde sahadaki çalışma dönemi hemen hemen bitti"

Baş, Kovid-19 salgınının etkili olduğu bu dönemde denetim raporlarının hazırlanma sürecinin devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınının etkili olduğu bu dönemde, denetimlerde sahadaki çalışma dönemi hemen hemen bitmiş durumda. Şu sıralarda raporlama çalışmaları devam ediyor. İlgili yargılama dairelerinde bu raporlar görüşülecek daha sonrasında da raporları Meclise raporları sevk edeceğiz. Raporlamalar tamamlandıktan sonra kamu idarelerine taslak raporlarını göndereceğiz, tespit edilen hususlara yönelik cevaplarını alacağız. Kamu idareleri şu sıralarda cevaplarını hazırlıyorlar, yaklaşık 1 aylık süreleri var. O süreler sonrasında denetim raporları yargılama dairelerinde görüşülecek ve kalite kontrol süreçlerinden geçtikten sonra eylül başında raporları Meclise teslim etmek durumundayız."

Denetimlerin masa başında değil, sahada yapılması gerektiğini vurgulayan Baş, bu sürecin salgından korunma tedbirlerinin alındığı döneme kadar neredeyse tamamlandığını, bu anlamda şanslı olduklarını söyledi.

Seyit Ahmet Baş, "Salgının etkili olduğu bu dönemde raporlama çalışmaları alınan tedbirler doğrultusunda uzaktan yürütülüyor. Normalleşme süreci de olacak. Sayıştay aynı zamanda yargılama da yapan bir kurum. Birtakım istişari toplantıları online yapabilirsiniz ama yargılamalar online ortamda olmaz. Normal düzene geçişle 15 Haziran itibarıyla yargılama süreçlerini başlatacağız." dedi.

Sayıştay'ın tarihini anlatan "Divan-ı İşraf" minyatürü

Sayıştay'ın kuruluşunun 158'inci yılı dolayısıyla Minyatür Sanatçısı Zeynep Tuğ imzalı "Divan-ı İşraf" isimli bir çalışma yaptırdıklarını belirten Baş, bu çalışmayı kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde tanıttıktan sonra sergi alanına koymak istediklerini ancak Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla söz konusu etkinlikleri yapamadıkları için minyatürü gösteremediklerini anlattı.

Baş, Sayıştay Başkanlığının tarihsel gelişimini, ilke ve misyonunu minyatür sanatı aracılığıyla sanatsal bir eserle anlatmak istediklerine işaret ederek, minyatürde kurumun tarihinde önemli yeri olan Karahanlılar, Gazneliler ve Selçuklular döneminin baz alındığını, eserde kullanılan figürler ve diğer unsurların dönemlerine uygun olarak çizildiğini dile getirdi.