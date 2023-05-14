Sayılan oylar İstanbul'daki ilçe merkezlerine getiriliyor
Kaynak: İHA
İstanbul'da sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı.
İstanbul'da okullarda sayılan oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de bitti. İstanbul'da da okullarda sayım işlemi biten oylar ilçe seçim kurullarına getirilmeye başlandı. Seçim kurullarında Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.
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