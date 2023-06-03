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Savunma sanayiinde Türkiye imzası
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03 Haziran 2023 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:03 Haziran 2023 Cumartesi 14:45:00

Savunma sanayiinde Türkiye imzası

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıllık iktidar döneminde pek çok alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de büyük atılımlar yaptı. Savunma sanayiinde yüzde 80 yerlilik oranı yakalandı.

Yerli İHA ve SİHA'lar, taarruz helikopteri ATAK, milli tank Altay, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu... Hepsi ve çok daha fazlası envantere girdi, Mehmetçik'in gücüne güç kattı. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savunma sanayiinde eşi benzeri görülmemiş bir atılım gerçekleştirdi.

Son 20 yılda savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 20'den yüzde 80'e ulaştı. Proje sayısı 12 katına çıktı, 66'dan 793'e yükseldi. Savunma ve havacılık ihracatı 17 kat artışla, 4,4 milyar dolara yükseldi. Türkiye milli piyade tüfeklerini, elektronik harp araçlarını, füze ve yerli bombaları bir bir üreterek envantere kaydetti.

MİLLİ İHA'LAR ONLARCA ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Türk İHA'ları ANKA, BAYRAKTAR TB2, AKSUNGUR ve AKINCI aralarında NATO üyesi ülkelerin de bulunduğu onlarca ülkeye ihraç edildi.

MAVİ VATANIN MİLLİ GEMİLERİ

Yalnızca TCG Anadolu değil, ADA sınıfı 5 MİLGEM, 2 çıkarma gemisi ve çok daha fazlası da milli imkanlarla Mavi Vatan savunmasına kazandırıldı. Dost ve müttefik ülkelere milli gemilerin satışları gerçekleştirildi.

Savunma sanayiinde envantere giren ve ihraç başarısı yakalayan pek çok ürünün yanı sıra, geliştirme aşamasıyla da dünyada adını duyuran çok sayıda yeni ürün bulunuyor. Bunlar her geçen gün yeni bir kritik eşiği daha aşıyor.

YERLİ VE MİLLİ ÜRETİM KIZILELMA, HÜRJET VE ATAK-2 UÇUŞA GEÇTİ

Türkiye'nin ilk insansız jet motorlu savaş uçağı olan KIZILELMA uçuşa geçti. Onu taksi testleri tamamlanan bir diğer insansız jet olan ANKA-3'ün takip etmesi bekleniyor. İlk jet motorlu uçak HÜRJET ve Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ATAK-2 de uçuş aşamasına geçti. Milli Muharip Uçak KAAN pist başı yaptı.

Yerli hava araçları artık yerli motorlarla da uçmaya başladı. TEİ tarafından geliştirilen milli motor TS-1400 tamamı özgün ilk milli helikopter GÖKBEY'i gökyüzüne taşıdı.

Türkiye'nin menzili 1000 kilometreyi bulması hedeflenen balistik füzesi TAYFUN'un atışlı testlerine geçildi. Milli hava savunma ailesinin uzun menzilli üyesi olan SİPER, 100 kilometrenin üzerinde menzile kavuştu.

Etiketler : türkiye savunma sanayii recep tayyip erdoğan iktidar iha siha tcg anadolu atak hürjet
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