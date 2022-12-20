Savunma Sanayii İcra Komitesi Türkiye'nin hava savunmasının güçlendirilmesine yönelik kararlar aldı

Savunma Sanayii İcra Komitesinde Tayfun, Atmaca, TRLG-230, Karaok, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri ile Akya torpidosu için muhtelif mühimmatın seri üretimine karar verilirken; ilk test uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Kızılelma'da gelinen son durum ile İHA'lara yeni kabiliyetler kazandırılması konusu değerlendirildi.