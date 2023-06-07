Haluk Görgün, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Savunma Sanayii Başkanlığı görevini İsmail Demir'den devraldı.
07 Haziran 2023 Çarşamba 14:48:00 - Güncelleme:07 Haziran 2023 Çarşamba 14:48:00
Savunma Sanayii Başkanlığı'nda devir teslim
Son Dakika Haberleri.. Haluk Görgün, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Savunma Sanayii Başkanlığı görevini İsmail Demir'den devraldı.
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