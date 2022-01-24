Savunma Sanayii Başkanı Demir'den “varız” paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, Türk savunma sanayiinde üretilen yerli ve milli ürünlerin yer aldığı, özel hazırlanan video klibi paylaştı. Savunma Sanayii Başkanı Demir'in, "varız" etiketiyle paylaştığı gönderide, "Türk savunma sanayii, ürettiği ürünlerle her yerde! Havada, karada, denizde, uzayda. İstiklal ve istikbalimiz için varız" ifadeleri yer aldı.

Türk savunma sanayii, ürettiği ürünlerle her yerde!



HAVADA ��✈️

KARADA ����

DENİZDE ⚓️��

UZAYDA ����



İstiklâl ve İstikbâlimiz İçin #Varız pic.twitter.com/zZ3tayZXqd — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) January 24, 2022