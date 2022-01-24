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24 Ocak 2022 Pazartesi 15:46:00 - Güncelleme:24 Ocak 2022 Pazartesi 15:46:00

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den “varız” paylaşımı

Kaynak: İHA

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk savunma sanayiince üretilen, özgün ve nitelikli ürünlerin yer aldığı, özel hazırlanan video klibi paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden, Türk savunma sanayiinde üretilen yerli ve milli ürünlerin yer aldığı, özel hazırlanan video klibi paylaştı. Savunma Sanayii Başkanı Demir'in, "varız" etiketiyle paylaştığı gönderide, "Türk savunma sanayii, ürettiği ürünlerle her yerde! Havada, karada, denizde, uzayda. İstiklal ve istikbalimiz için varız" ifadeleri yer aldı.

Etiketler : Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Prof. Dr. İsmail Demir varız"
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