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26 Haziran 2023 Pazartesi 09:25:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 09:25:00

Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı

Kaynak: AA

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Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) başkan yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı.

Etiketler : savunma sanayii başkanlığı atama resmi gazete
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