Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanlığında (SSB) başkan yardımcılıklarına atamalar gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Savunma Sanayii başkan yardımcılıklarına Hüseyin Avşar, Hakan Karataş, İhsan Kaya, Gökhan Uçar ve Mustafa Murat Şeker atandı.
- Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki
- İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı
- Bakanlıktan 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarına yalanlama
- "Türkoğlu'ndaki 3 köyümüzde yöresel mimariye uygun olarak 92 ev inşa ediyoruz"
- Muğla'ya üç günde 113 bine yakın araç girişi oldu