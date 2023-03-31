31 Mart 2023 Cuma 12:15:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 12:15:00
Savcı Kiraz'ın şehit edilmesini öven İBB çalışanı tutuklandı
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anı paylaşan İBB çalışanı şüpheli E.E.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu anı paylaşan İBB çalışanı şüpheli E.E.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...
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