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25 Ekim 2023 Çarşamba 11:24:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 11:24:00

Savaş uçakları Gazze'ye broşür atışlarını sıklaştırdı! 24 son durumu aktardı

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İsrail, Gazze'yi 19 gündür aralıksız vururken 24 TV ekibi sınır hattından son durumu aktarmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan son gelişmeleri canlı bağlantılarla ekrana taşıyan 24 TV ekibi İsrail'in havadan Gazze'ye broşürler atmaya devam ettiğini bildirdi. Daha önceden iki kez broşürün atıldığını kaydeden 24 TV Muhabiri Ayçiçek, 'Bugünse tekrar bir broşür atıldı. Hamas'a idam cezası getirilmesi yönünde aslında bir çağrıda bulunuldu' dedi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 19. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney, gerilim hattındaki son durumu Aşkelon'dan aktarmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını belirten 24 TV Muhabiri Ayçiçek, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de kilometre kare başına 33 bin ton patlayıcının düştüğü bilgisini paylaştı. Gazze'ye atılan 33 bin ton bombanın Hiroşima'ya atılan bir atom bombasının şiddetine eş değer olduğunu kaydeden Ayçiçek, Gazze'de 22 binden fazla binanın yıkıldığını söyledi.

Ölü ve yaralı sayısının her geçen dakika arttığını ifade eden Ayçiçek, "Gazze'de şu ana kadar hayatını kaybeden sivillerin sayısının 6 bini aştığı ifade ediliyor. 15 dakikada bir çocuk hayatını kaybediyor" dedi.

Yardım konvoylarının Gazze'ye 21 Ekim'den bu yana girmeye başladığını belirten Ayçiçek, "Gazze'ye kısıtlı yardım girişleri yapılabiliyor. Düne kadar 54 yardım tırı ulaşmıştı. Ancak bu tırların Gazze'nin içerisinde tüm sivillere ulaştırılabilmesi için bir ulaşım ağı sağlanamıyor" dedi.

Gazze'de salgın hastalık tehdidinin de baş gösterdiğine dikkat çeken Ayçiçek, "Son 24 saatte 3 binin üzerinde sivilin salgın hastalık teşhisiyle sağlık merkezlerine başvurduğu ifade ediliyor. Yardımların bir an önce bölgeye ulaşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İsrail güçlerinin havadan broşürler atmaya devam ettiğini kaydeden Ayçiçek, "Gazze'ye daha önce sivillere kuzeyden güneye gitmeleri yönünde broşürler atılmıştı gökyüzünden. Ondan sonra dün aynı şekilde rehinelerle ilgili bilgi sahibi olanların broşürlerdeki numaraları araması istendi. Onlara güvenlik sağlanacağı belirtildi. Bugünse tekrar bir broşür atıldı. Hamas'a idam cezası getirilmesi yönünde aslında bir çağrıda bulunuldu" dedi.

Etiketler : İsrail-Gazze çatışması İsrail broşürleri Hamas idam cezası.
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