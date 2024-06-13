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13 Haziran 2024 Perşembe 23:42:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 23:42:00

Savaş kahini eksikti tam oldu! 3. Dünya Savaşı için tarih verdi

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Sosyal medyada 'Yeni Nostradamus' adıyla anılan Hintli astrolog, 3. Dünya Savaşı için tahminde bulunarak kesin başlangıç tarihini verdi.

Dünyada artan çatışmalarla beraber 3. Dünya Savaşı'yla ilgili tahminlerde bulunan Hintli astrolog Kushal Kumar çıkacak olan savaşın tarihi verdi.

Kumar, 3. Dünya Savaşı'nın kesin başlangıç tarihini öngördüğünü iddia etti.

The Economic Times'ın haberine göre, Kumar, 18 Haziran 2024 Salı gününün, gezegenlerin en güçlü hızlanmasına sahip olacağını belirtti.

Bu hızlanma sonucunda çatışmanın tetikleneceğini öne sürdü.

Etiketler : 3. Dünya Savaşı Hintli astrolog Kushal Kumar
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