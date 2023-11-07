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07 Kasım 2023 Salı 16:24:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 16:24:00

Satışlar durduruldu! İsrail'e bir boykotta Anadolu Üniversitesi'nden

Kaynak: AA

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Anadolu Üniversitesi bünyesinde bulunan Filistin'e yönelik kanlı saldırıları nedeniyle İsrail menşeli ürünlerin satışı durduruldu.

Anadolu Üniversitesi, bünyesinde bulunan sosyal tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünlerin satışını durdurma kararı aldı.

IHA'da yer verilen habere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlayan abluka ve saldırılarının ardından 1 ay geride kalırken, saldırılar devam ediyor. Birçok sivilin hayatını kaybettiği saldırılarda ambargo altında kalan Filistin halkı insani ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Çeşitli ülkelerden, ambargo uygulanan Filistin'e insani yardım malzemeleri ulaştırılmaya çalışılırken, bazı firmaların da yaşanan saldırılara ekonomik anlamda destek verildiği biliniyor. Eskişehir'de ve Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ise bu firmaların boykot edilmesi gerektiğini vurgulanırken, bu sabah Eskişehir Teknik Üniversitesi, bünyesinde bulunan sosyal tesis, kantin ve yemekhanelerde Filistin'de yaşanan insanlık suçuna ekonomik anlamda destek verdiği bilinen tüm firmalara ait ürünlerin satışının yapılmaması kararı alındığına dair bir bilgilendirme yayımladı. Bu çerçevede Anadolu Üniversitesi de sosyal medya hesabından bu kararı destekler nitelikte bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda, 'Üniversitemize bağlı tüm sosyal tesis ve işletmelerde İsrail menşeli ürünler ile Gazze'de yaşanan insanlık suçuna destek verdiği bilinen firmalara ait ürünlerin satışı yapılmayacaktır' ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Anadolu Üniversitesi İsrail menşeli ürünler Filistine destek
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