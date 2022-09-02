VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Silvan'ın Gözleri" İsrail'in Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine tanıklık ediyor
Yeni hedef Pakistan ve Endonezya...
Yusuf Yazıcı, Trabzonspor için İstanbul'da
Ticaret Bakanı Muş: (İhracat) Pazarı çeşitlendireceğiz, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Uzak Doğu'ya o...
Afganistan'da meydana gelen patlamada önde gelen Taliban destekçisi din adamı öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı N'Guesso ile görüştü
Onur Akkılıç'ı Dinle Ağrılarından Kurtul!
Serdar Özen; “Dünya Türk Organizatörlerin Peşinde”
Rising Global: Küçük bir atölyeden 56 ülkeye ihracat yapan dev bir tesise dönüştü
İngiltere'de enerji krizi kontrolden çıktı
S-400 ve Patriot sistemlere rakip!
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
"Bu milleti ahmak yerine koymaktır"
Bakan Soylu, Levent Göktaş'ın yakalanmasını değerlendirdi
Türkiye iade edilmesi için resmi başvuru yapmıştı! Thodex'in kurucusu hakim karşısında
Şarkıcı Gülşen için 3 yıla kadar hapis cezası istendi
Ege'de gövde gösterisi... Bakan Akar F-16 kokpitinde!
Türkiye'den müthiş hamle: 4-5 ülkeden biri haline geldik
İçişleri Bakanlığı'ndan araçlarla ilgili yeni genelge! 81 İl Valiliğine gönderildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Açık Balkan Girişimi Zirves...
Tivibu, eylül ayı aksiyon filmleri...
Basketbolun devleri TÜBAD Turnuvası'yla Tivibu Spor'da
Otomobilde 6 bin km için 'beyin' yakan hileler
Tayvan'da savaş çanları çalıyor
02 Eylül 2022 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 13:15:00

Şarkıcı Gülşen için 3 yıla kadar hapis cezası istendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Şarkıcı Gülşen hakkında konserinde imam hatip liselilere yönelik sözlerinden dolayı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 48 sayfalık iddianamede aralarında Kadın ve Demokrasi Vakfının da (KADEM) bulunduğu 702 müşteki yer aldı.

Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun savunmasına da yer verilen iddianamede şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame, değerlendirme aşamasında bulunuyor.

- İDDİANAMEDEN DETAYLAR

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde hüküm altına alınan "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun düzenleniş şekline yer verilen iddianamede, ilgili maddeyle halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimsenin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde cezalandırılabileceğinin hüküm altına alındığı kaydedildi.

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Şüphelinin sarf etmiş olduğu söz ve beyanların irdelenmesinde halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiği ve bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ile beraberlik içeren ortak değer yargılarının olması hilafına, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk edilerek halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, şüphelinin söz ve beyanlarının kışkırtıcı, düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği anlaşılmıştır."

Sarf edilen beyanların toplumun gelişmesine katkı sağlamaktan uzak, salt halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı ve muayyen özelliklere sahip, bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu kaydedilen iddianamede, şüphelinin beyanlarının halkı kışkırttığı, tahrik içerikli olduğu, bu tahrikin halkı birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu ifade edildi.

Suçu oluşturan söz ve beyanların umuma açık bir yerde sarf edildiği ve daha sonra bu konuşmaya ilişkin videonun sosyal medya ile basın yayın organlarında yayımlanmasının akabinde fiilin tahrik edilenler tarafından algılandığı anda suçun tamamlandığı belirtilen iddianamede, şunlar bildirildi:

"Video Çözümleme ve Açık Kaynak Araştırma Raporu'nda belirtildiği üzere soruşturmaya konu söz ve beyanları içeren videonun birçok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile birçok defa paylaşılarak sosyal medyada gündeme geldiği ve ayrıca kendileri veya yakınları imam hatip lisesi mezunu olan ya da soruşturma konusu tahrik içeren sözlerden dolayı şikayetçi olduklarını beyan eden birçok müşteki tarafından verilen şikayet dilekçeleri ile şikayette bulunulduğu da dikkate alınmıştır. Soruşturmaya konu söz ve beyanların halkın bir kesimi nezdinde tahrik konusu olup, tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı anlaşılmıştır."

- Olayın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos Perşembe günü tutuklanmıştı.

Çolakoğlu'nun avukatının itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 29 Ağustos Pazartesi günü Çolakoğlu'nun "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Etiketler : KADEM TCK Gülşen Bayraktar Çolakoğlu Kadın ve Demokrasi Vakfı
Sahneden KADES çağrısı

Sahneden KADES çağrısı
Bir gün gecikmeli sahne

Bir gün gecikmeli sahne
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
ben elimi kimseye öptürmem

ben elimi kimseye öptürmem
Şarkılar âşıklara

Şarkılar âşıklara
Babasını geçti

Babasını geçti
Kıskançlık krizi

Kıskançlık krizi
Derya'nın minik misafiri

Derya'nın minik misafiri
Engelli değil, çok zengin

Engelli değil, çok zengin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes