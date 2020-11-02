02 Kasım 2020 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 12:32:00
Şarkıcı Bengü'nün deprem paniği: Ulaşamadım, çok endişelendim
Şarkıcı Bengü, Türkiye'yi derinden sarsan İzmir depreminin ilk dakikalarında ailesine ulaşamadığı için büyük panik yaşadığını dile getirdi.
Sarsıntı sonrası Seferihisar’da yaşayan anne ve babasına ulaşabilmek için telefonuna sarılan Bengü, yaşadığı o dakikaları 'Söylemezsem Olmaz’ programında anlattı. Şarkıcı, ‘Anneme ulaşamadığım için büyük panik yaptım. Çok endişelendim. Şükür durumları iyi’’ dedi.