Sarsıntı sonrası Seferihisar’da yaşayan anne ve babasına ulaşabilmek için telefonuna sarılan Bengü, yaşadığı o dakikaları 'Söylemezsem Olmaz’ programında anlattı. Şarkıcı, ‘Anneme ulaşamadığım için büyük panik yaptım. Çok endişelendim. Şükür durumları iyi’’ dedi.