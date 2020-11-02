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02 Kasım 2020 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 12:32:00

Şarkıcı Bengü'nün deprem paniği: Ulaşamadım, çok endişelendim

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Şarkıcı Bengü, Türkiye'yi derinden sarsan İzmir depreminin ilk dakikalarında ailesine ulaşamadığı için büyük panik yaşadığını dile getirdi.

Sarsıntı sonrası Seferihisar’da yaşayan anne ve babasına ulaşabilmek için telefonuna sarılan Bengü, yaşadığı o dakikaları 'Söylemezsem Olmaz’ programında anlattı. Şarkıcı, ‘Anneme ulaşamadığım için büyük panik yaptım. Çok endişelendim. Şükür durumları iyi’’ dedi. 

Etiketler : deprem paniği deprem Bengü İzmir depremi
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