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29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:18:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 09:18:00

Sarıyer'de iş merkezinde yangın

Kaynak: AA

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Sarıyer'de bir iş merkezinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları sürüyor.

Etiketler : sarıyer iş merkezi yangın
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